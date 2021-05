Streiks in Zeiten der Pandemie, passt das zusammen? Ja, meint Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz-Saarland, im Gespräch mit SWR Aktuell. Denn: "Auch in der Pandemie muss es darum gehen, dass in den Bereichen, die laufen, die auch ordentlich Geld verdienen - überwiegend in der Industrie - die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Anteil erhalten."