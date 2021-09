Studie: Städte in RLP bei Wohnnebenkosten oft günstig

per Mail teilen

Die Wohnnebenkosten wie Müllabfuhr, Grundsteuer oder Abwasser sind in rheinland-pfälzischen Städten vergleichsweise günstig. Das geht aus einer Studie des Forschungsunternehmens IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund hervor. So landen gleich drei Städte im Land unter den bundesweit fünf günstigsten Kommunen: In Worms zahlt ein Musterhaushalt (alleinstehendes Haus/120 Quadratmeter Wohnfläche/vier Bewohner) für die genannten Nebenkosten 936 Euro. Mainz liegt mit 958 Euro auf Platz 3, Trier mit 973 Euro auf Platz 4. Auf dem ersten Platz rangiert das bayerische Regensburg (915 Euro). Weitere rheinland-pfälzische Städte im Ranking waren: Koblenz (1.033 Euro/Platz 12), Ludwigshafen (1.036 Euro/Platz 14) und Kaiserslautern (1.146 Euro/Platz 29).