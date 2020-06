Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes trägt einer Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zufolge deutlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei. Bei der Studie wurden die Infektionszahlen in Jena mit denen in anderen Städten verglichen.

Jena hatte als erste Großstadt am 6. April eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht eingeführt - zu einem Zeitpunkt, als die zuständigen Behörden in der Bundesrepublik den Nutzen einfacher Gesichtsmasken mehrheitlich noch anzweifelten. Flächendeckend waren die Masken daher erst zwei bis drei Wochen später in Deutschland eingeführt worden.

Nach Einführung der Maskenpflicht stieg die Zahl der registrieren Infektionen in Jena der Studie zufolge nur noch schwach. Die Forscher aus Mainz, Darmstadt, Kassel und dem dänischen Sønderborg (Sonderburg) wollten nun wissen, ob diese Entwicklung tatsächlich auf die Maskenpflicht oder auf andere Besonderheiten zurückzuführen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Uni Mainz.

"Synthetisches Jena" als Vergleichsstadt

"Um diese Frage möglichst objektiv beantworten zu können, haben wir eine Art synthetisches Jena geschaffen, das die Maskenpflicht erst später eingeführt hat, und dieses mit dem realen Jena verglichen", sagt Klaus Wälde, Volkswirt an der Universität Mainz und einer der vier Autoren der Studie.

Dazu haben die Wissenschaftler Landkreise und kreisfreie Städte ermittelt, die mit Jena hinsichtlich der Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen bis Ende März sowie in Bezug auf bestimmte Strukturmerkmale am stärksten übereinstimmten – etwa bezüglich der Bevölkerungsdichte, dem Durchschnittsalter der Bevölkerung und dem Angebot von Ärzten und Apotheken. Aus den Infektionszahlen dieser Städte und Landkreise hätten die Forscher dann einen Durchschnittswert ermittelt, der den Infektionszahlen entsprechen könnte, die Jena ohne Einführung der Maskenpflicht zum 6. April möglicherweise gehabt hätte.

Viermal so viele Fälle in Vergleichsgruppe

"Nach unseren Berechnungen tut sich eine signifikante Kluft zwischen den Fallzahlen in Jena und der Vergleichsgruppe ohne Maskenpflicht auf", sagt Koautor Prof. Dr. Timo Mitze von der University of Southern Denmark.

Zwanzig Tage nach der Einführung der Maskenpflicht in Jena sei die Gesamtzahl der dort registrierten Covid-19-Fälle lediglich von 142 auf 158 gestiegen, im "synthetischen Jena" hingegen von 143 auf 205. Die Zunahme der Infektionen in Jena entsprach also nur etwa einem Viertel der Zunahme in der Vergleichsgruppe.

Signalfunktion für Bevölkerung

"Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einführung der Maskenpflicht in den jeweiligen Kreisen zu einer Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 beigetragen hat", sagt Wälde. Dieses Ergebnis stehe mit der Einschätzung von Epidemiologen und Virologen in Einklang, dass ein Mund-Nasen-Schutz den Luftstrom beim Sprechen hemme und dadurch die Übertragung infektiöser Partikel eingedämmt werde.

Wälde hält es außerdem für möglich, dass die Masken eine Art Signalfunktion für die Bevölkerung haben könnten, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. "Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Maskenpflicht ein Baustein auch für die weitere Eindämmung von Covid-19 ist", so der Mainzer Forscher. Die Wissenschaftler-Gruppe wolle nun weiter der Frage nachgehen, welche der vielen Anti-Corona-Maßnahmen den größten Effekt bei der Eindämmung der Infektionszahlen hatten.