Schulen und Kitas zu und viel Druck auf den Familien - der Lockdown im Frühjahr ließ befürchten, dass es mehr familiäre Gewalt, vor allem gegen Kinder gibt. Die Jugendämter stellten aber keinen Anstieg fest.

Der Kinderschutz in Rheinland-Pfalz hat auch während des Corona-Lockdowns funktioniert - so das Ergebnis einer Studie des Instituts für Sozialpädagogische Forschung. Zu dem befürchteten Anstieg von Gewalt gegen Kinder oder Vernachlässigung kam es demnach nicht. Von Januar bis August seien bei den Jugendämtern 4.597 Verdachtsmeldungen eingegangen - etwa genauso viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (4.747), zitierte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) aus der Studie.

600 Verdachtsfälle pro Monat

Fast 600 Verdachtsfälle werden den Jugendämtern jeden Monat gemeldet, so Heinz Müller, Autor der Erhebung des Mainzer Forschungsinstituts. "An drei Viertel aller Meldungen ist was dran. Das hat sich in der Corona-Zeit auch nicht verändert." In jedem dritten Fall werde eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. In ebenso vielen Fällen seien die Jungen und Mädchen zwar nicht in Gefahr, die Familien bräuchten aber Unterstützung.

"Schulstress war weg"

Einige problematische Familien seien sogar gerade im Lockdown gut zurechtgekommen, "weil der Schulstress weg war". Zwar bilde die Studie nur das Hellfeld ab, Müller sieht aber keine Anzeichen für ein gewachsenes "Dunkelfeld".

Die Jugendämter seien ihrem Schutzauftrag auch während Corona sehr verantwortungsvoll nachgekommen, so Ministerin Spiegel. In 83 Prozent der Fälle hätten sie von Januar bis September persönlichen Kontakt zu den Familien gehabt, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 87 Prozent.

An der Studie hatten sich nach Angaben Spiegels 34 von 41 Jugendämtern in Rheinland-Pfalz - und damit 83 Prozent beteiligt. Bei einer vergleichbaren bundesweiten Erhebung habe nur ein Drittel der rund 600 Jugendämter mitgemacht.