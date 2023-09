per Mail teilen

Kreuz und quer mit Bus und Bahn fahren ist nicht überall im Land möglich. In der Eifel fühlen sich viele Menschen abgehängt. Initiativen kämpfen seit Jahren für die Reaktivierung der Eifelquerbahn. Seit den 1990er Jahren hat sie keine Anbindung mehr an das Schienennetz. Eine neue Studie lässt die Region hoffen. Fachleute und Behörden glauben aber nicht an eine schnelle Reaktivierung.