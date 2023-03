Stundenlanger Stromausfall am Freitagabend in der Pfalz: In Ludwigshafen, aber auch in Frankenthal und Grünstadt, saßen Tausende bis in die Nacht im Dunklen. Rund 1.000 Notrufe gingen bei Polizei und Feuerwehr ein. Am Tag danach ist klar, was das Stromnetz ausgebremst hat - der Sturm, der am Abend über Rheinland-Pfalz fegte, war es nämlich nicht.