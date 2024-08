per Mail teilen

Im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Die Störung wird durch die Technischen Werke Ludwigshafen bearbeitet. Es hieß, dass die Reparatur einige Stunden dauern könne. Ursache des Stromausfalls waren Baggerarbeiten, bei denen eine 20-Kilovolt-Leitung beschädigt worden sei. Nach SWR-Informationen sind 900 Haushalte in Oggersheim betroffen. Zwei Kliniken mussten in den Notstrombetrieb schalten.