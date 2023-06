per Mail teilen

Das Strohhutfest in Frankenthal ist das größte Straßenfest der Pfalz. An den vier Veranstaltungstagen von Donnerstag bis Sonntag erwartet die Stadt mit ihren knapp 50.000 Einwohnern insgesamt 250.000 Besucherinnen und Besucher. Willkommen geheißen werden sie schon seit den 1970er Jahren von der "Miss Strohhut". In diesem Jahr heißt die Auserwählte Julia Boudot.