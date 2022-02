Dreyer: Union bei Impfpflicht "verantwortungslos"

per Mail teilen

Die Union dringt darauf, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte bundesweit vorerst nicht umzusetzen - die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer zeigt sich empört.

Ab Mitte März soll eigentlich eine bundesweite einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte greifen. Doch Unionspolitiker machen dagegen mobil. Am Montag verkündete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass er die Impfpflicht für Pflegekräfte zunächst nicht umsetzen werde. Unterstützung kam von CDU-Chef Friedrich Merz: Er forderte die Bundesregierung auf, die geplante Einführung bundesweit auszusetzen. Grund: Die Bundesregierung habe die Voraussetzungen für den Vollzug der Impfpflicht noch nicht geschaffen. Sie lasse die Einrichtungen und die Beschäftigten mit den Folgen dieser Impfpflicht allein.

Dreyer zeigt sich empört

Noch im Dezember hatte die Union im Bundestag das Gesetz zur Impfpflicht für Pflegekräfte mitbeschlossen. Genau darüber zeigt sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erbost: "Handstreichartig und im Alleingang" kündigten Merz und Söder das gemeinsame Vorgehen in der Pandemiebekämpfung auf, so Dreyer. "Das schlägt dem Fass den Boden aus", so Dreyer. Dieses Vorgehen schade, führe zu einer maximalen Verunsicherung der Bürger und mache Politik "maximal unglaubwürdig". Die Ministerpräsidentin wirft Söder und Merz rücksichtsloses parteipolitisches Taktieren vor.

Dreyer wies darauf hin, dass es sich bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht um eine Idee der Bundesregierung handele, sondern um ein von Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz. Dies könne man nicht so einfach umgehen.

Dreyer: Rheinland-Pfalz wird Impfpflicht einführen

Für Rheinland-Pfalz sei klar, dass man sich an Bundesrecht halten werde. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass Rheinland-Pfalz das Gesetz umsetzen werde.

Ähnlich argumentierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD). Er sagte, von der Bevölkerung werde erwartet, dass sie bei den Corona-Maßnahmen mitgehe und sie befolge. Jetzt entstehe der Eindruck, dass das für Ministerpräsidenten nicht gelte.

Uneinigkeit in den Ländern

Andere Ministerpräsidenten gingen ebenso wie Dreyer auf Distanz zu Söder - etwa der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) oder die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD). Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte kein Verständnis für seinen bayerischen Amtskollegen. Unterstützung erfährt Söder dagegen von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Es gebe noch zu wenige Vorgaben, wie die Impfpflicht umzusetzen sei, teilte Bouffier mit. So sei beispielsweise die Frage der Lohnfortzahlung nicht geregelt.