Streit um Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische Landtag hat über den Doppelhaushalt 2023/2024 beraten. In der Debatte verteidigte die Ampelkoalition ihren Entwurf. Der Doppelhaushalt sei ein Etat des sozialen Zusammenhalts, betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die CDU-Opposition kritisierte, dass zu wenig in Katastrophenschutz und in Bildung investiert werde. Fraktionschef Christian Baldauf forderte unter anderem eine bessere personelle Ausstattung der Kitas.