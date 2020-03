Sind die Kapazitäten der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz in Zeiten von Corona ausreichend oder nicht? Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler meint "ja" - und erntet damit Kritik aus manchen Landkreisen.

Der Landrat von Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), etwa zeigt sich besorgt und kann den Optimismus der Ministerin nicht nachvollziehen. Ihlenfeld sagte dem SWR, er halte an den Plänen für ein Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten in Bad Dürkheim fest. Die Lage in Frankreich habe gezeigt, wohin es führen könne, wenn die Betten in Krankenhäusern nicht mehr ausreichen.

Brechtel will Bettenreserven aufbauen

Ähnlich äußerte sich der Landrat von Germersheim, Fritz Brechtel (CDU). Er sagte, es sei wichtig, jetzt Bettenreserven aufzubauen, damit sie verfügbar seien, wenn sie gebraucht werden. Der Landkreis Germersheim grenzt an Baden-Württemberg und an Frankreich. Dort seien die Fallzahlen viel höher als in Rheinland-Pfalz, so Brechtel. Deshalb komme er zu einer anderen Lageeinschätzung als die Ministerin.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte am Donnerstag gesagt, dass sie Not- und Behelfskrankenhäuser nicht für notwendig halte. Die Kapazitäten in Rheinland-Pfalz seien derzeit grundsätzlich ausreichend. Patienten sollten auch nicht in Turnhallen oder auf Feldbetten behandelt werden.

BW unterstützt Pläne für Behelfskrankenhäuser

Beim rheinland-pfälzischen Landkreistag hingegen zeigt man Verständnis für die Kreise im Grenzgebiet zu Frankreich und Baden-Württemberg. Vom Verband heißt es, in deren Situation sei es selbstverständlich, sich Gedanken über Not- und Behelfskrankenhäuser zu machen.

In Baden-Württemberg gibt es ebenfalls Pläne für Behelfskrankenhäuser in Kommunen. Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz unterstützt die dortige Landesregierung die Errichtung solcher Krankenhäuser. Anfang der Woche hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Brief an die Automobilwirtschaft gewandt und unter anderem gefragt, wer derzeit leere Firmengebäude zur Verfügung stellen könne, um Krankenhäuser zu entlasten.