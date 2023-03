Wir schauen auf die Vorboten des Streiks am Montag: Auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz durften am Sonntag ausnahmsweise Lkw fahren. So sollen dringend benötigte Waren vor dem Mega-Streik noch rechtzeitig geliefert werden. Genutzt haben das allerdings so kurzfristig nur wenige Speditionen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen am Montag vielerorts stillstehen.