Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Rheinland-Pfalz ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sich am Dienstag an dem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Sie rechnet mit massiven Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. In Mainz sind fast alle städtischen Kitas betroffen.

In Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und besonders in Trier könnte es tausende Pendler treffen. In Ludwigshafen wird sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft komplett stillstehen.

Ein Verdi-Sprecher aus Mainz sagte dem SWR, der Streik werde "flächenweise zu erheblichen Einschränkungen" führen. Er sprach von einem "Warnschuss" in dem schwelenden Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs. So wolle die Gewerkschaft die kommunalen Arbeitgeber bundesweit zu Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag zwingen. Außerdem werden in den Ländern weitere Themen verhandelt.

Verdi fordert Durchbezahlung und Begrenzung der Schichtlängen

In Rheinland-Pfalz fordert ver.di für seine 2.000 Beschäftigten im Land unter anderem die so genannte Durchbezahlung der Dienste, die Schichtlängen zu begrenzen, Mitarbeitern mit Kindern einen Sozialzuschlag von 200 Euro zu zahlen und auch die Wartezeiten zwischen den Touren in den Diensten zu bezahlen. Wegen der Corona-Pandemie will Verdi aber auf größere Kundgebungen und Treffen in Streiklokalen - wie sonst üblich - verzichten.

Hier wird gestreikt

Region Mainz Betroffen sind die Linien der Mainzer Mobilität. Ab drei Uhr morgens bleiben die Busse und Straßenbahnen für 24 Stunden in ihren Depots. Das gilt auch für die Linien der Wiesbadener ESWE. Ganz still steht der Busverkehr in Mainz aber nicht: Die Busse der DB Regio Südwest sowie der ORN (Omnibusverkehr Rhein-Nahe) fahren. Auch die meisten Busse in Worms und Bad Kreuznach fahren nach Plan. Nicht betroffen von dem Warnstreik sind auch die Züge im Nah- und Fernverkehr: So verkehren die S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsbunds (RMV) planmäßig. Region Trier Der Verkehrsverbund der Region Trier (VRT) geht davon aus, dass am Dienstag keine Busse der Stadtwerke Trier fahren werden. Davon betroffen sind die Linien 1 - 16, die Linien im Schülerverkehr 50/S - 59/S sowie der Sternverkehr mit den Linien 81 - 87. Laut Michael Schröder, dem Leiter des Mobilitätsbereichs bei den Stadtwerken Trier (SWT), werden "nur jene Linien auf die Strecke gehen, die von Auftragsunternehmen gefahren werden" - also die Linien 17 und 30. Die SWT empfehlen daher, Fahrgemeinschaften zu bilden oder auf das Fahrrad umzusteigen. Region Ludwigshafen Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe beteiligen sich am Streik: Nach Angaben der RNV dauert er von Dienstag 3:30 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht zu Mittwoch. Alle Busse und Bahnen sind betroffen. Auch der Schülerverkehr ist demnach betroffen. Region Kaiserslautern Auch die Beschäftigten der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) Verkehrs-AG sind zum Streik aufgerufen. Sämtliche Buslinien werden nach Angaben der SWK nicht verkehren. Auch die Mobilitätszentrale bleibt geschlossen. Region Pirmasens In Pirmasens wird am Dienstag aufgrund des Warnstreiks der gesamte Busverkehr eingestellt. Die Stadtwerke Pirmasens teilten mit, dass ganztags weder Schüler- noch Linienbusse fahren werden. Alle Linien von Nummer 201 bis 211 seien betroffen. Ebenso werde der Ruftaxi-Verkehr vollständig eingestellt. Die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens sind zwar nicht von dem Streik betroffen. Die Verkehrsbetriebe Pirmasens weisen jedoch darauf hin, dass im gesamten Stadtgebiet keine Anschlüsse erreichbar seien werden.

Fast alle städitschen Kitas in Mainz geschlossen

In Mainz bekommen auch Eltern von kleinen Kindern die Streiks zu spüren. Die meisten städtischen Kitas werden wegen der Warnstreiks geschlossen bleiben. Eine Übersicht, in welchen Einrichtungen eine Betreuung möglich sei, gebe es nicht, teilte die Stadt am Montag mit. Alle Eltern seien gebeten worden, eine andere Betreuung für ihr Kind zu organisieren. Wegen der Corona-Schutzverordnungen könne keine Notbetreuung angeboten werden.

Teilweise auch Kliniken von Streik betroffen

Außerdem hat Verdi die Mitarbeiter der Kliniken in Ludwigshafen und Worms dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Auch sie wollen für höhere Löhne demonstrieren. Nach Angaben eines Verdi-Vertreters sind wegen der Corona-Pandemie allerdings keine Streiks auf der Straße geplant. Die Beschäftigten sollen einfach zu Hause bleiben.

Im Kreis Trier-Saarburg wird am Mittwoch das Kreiskrankenhaus Saarburg bestreikt. Im benachbarten Saarland sind gleich sieben Krankenhäuser vom Streik betroffen: das Kreiskrankenhaus St. Ingbert, das Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, die SHG Klinik Sonnenberg, das Klinikum Saarbrücken, die SHG Klinik Merzig, das Knappschaftsklinikum Püttlingen und die SHG Klinik Völklingen. Die Beschäftigten treten ab 6 Uhr bis zum Ende der Spätschicht in einen Warnstreik.