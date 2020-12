70.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind im Öffentlichen Dienst beschäftigt - seit dieser Woche sind sie von der Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, in Warnstreik zu treten. So soll im Tarifstreit mit den Arbeitgebern der Druck erhöht werden. Beschäftigte der Stadtverwaltung Kaiserslautern sind dem nachgekommen und haben am Mittag gestreikt.