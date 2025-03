per Mail teilen

Kliniken müssen wegen Streiks geplante Operationen verschieben, in Frankenthal gibt es einen 3-Euro-Döner für Schüler und es bleibt frühlingshaft. Mehr im Newsticker am Morgen!

6:43 Uhr Wieder Unfall bei Schiersteiner Brücke Und wo wir gerade beim Verkehr sind: Achtung Autofahrer! Am frühen Morgen hat es wieder auf der A643 bei Mainz-Mombach einen Unfall gegeben. Die Autobahn in Richtung Dreieck Mainz ist zurzeit voll gesperrt. Pendler aus Wiesbaden brauchen also vermutlich wieder länger heute. Diese Stelle auf der A643 gilt inzwischen als Unfallschwerpunkt. Das Problem ist laut Polizei, dass die Zahl der Fahrspuren an dieser Stelle von drei auf zwei reduziert wird. Dabei halten sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h. Sendung am Do. , 6.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:32 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Staus, Behinderungen, Sperrungen? Besser ist es, rechtzeitig Bescheid zu wissen. Was so los ist heute morgen auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, könnt ihr in unseren Verkehrsmeldungen nachlesen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:17 Uhr Vieeel Sonne und frühlingshaft mild - das Wetter verwöhnt uns Das frühlingshafte Wetter hält in den nächsten Tagen weiter an. Die Nächte sind teils noch frostig kalt, tagesüber scheint aber fast durchgehend die Sonne. In den nächsten Tagen wird es bis zu 20 Grad mild, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Kein Scherz! Video herunterladen (25 MB | MP4)

6:07 Uhr Döner für drei Euro? Na sicher! Döner am Morgen - hatte ich im Newsticker bislang auch noch nicht. Ja, ich habe Hunger, aber das ist nicht der Grund, warum ich hier davon berichte. In Frankenthal gibt's derzeit Döner für drei Euro, zumindest für eine Zeit lang und auch nur für Schüler. Wie die Zeitung „Rheinpfalz“ als erstes berichtet hat, hat die Aktion einen ernsten Hintergrund. Weil sich Stadt und Schul-Caterer über gestiegene Kosten nicht einigen konnten, reduzierte der Caterer das Essensangebot. Der Oberbürgermeister der Stadt, Nicolas Meyer, nutzte den Umstand für eine Aktion. Was er gemacht hat, könnt ihr bei uns auf Social Media anschauen: Döner für drei Euro

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In zahlreichen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind Beschäftigte auch in Rheinland-Pfalz zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Mit einem bundesweiten Warnstreiktag soll im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Druck erhöht werden, kündigte die Gewerkschaft ver.di an. Im Prozess um einen mutmaßlich islamistisch motivierten Machetenangriff auf eine Polizeiwache in Linz wird das Urteil erwartet. Der 30-Jährige ist wegen versuchten Mordes am Landgericht Koblenz angeklagt. Er soll im September 2024 mit einer Machete in eine Polizeistation gestürmt sein. In Kaiserslautern wird am Nachmittag das "42kaiserslautern" offiziell eröffnet - ein interaktiver Treffpunkt auf rund 1.000 Quadratmeter Fläche. Hier werden Workshops, Events und ähnliches rund um die digitale Transformation angeboten.