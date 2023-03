Warnstreiks im öffentlichen Dienst in RLP

Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken will die Gewerkschaft Marburger Bund mit Warnstreiks den Druck erhöhen. Für Dienstag sind Mitglieder in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, die Arbeit den ganzen Tag niederzulegen. Eine Notversorgung soll dennoch sichergestellt werden. Gestreikt wird auch im öffentlichen Dienst: In Mainz werden nach Angabe der Gewerkschaft ver.di Kitas, Nahverkehr und die Verwaltung bestreikt. Geplant sind Kundgebungen in Mainz und Idar-Oberstein.