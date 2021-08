Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag und Samstag im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz zu einem Warnstreik aufgerufen - bei Ikea in Koblenz und beim Modehändler H&M in Kaiserslautern und Worms. Damit will sie Druck in den Tarifverhandlungen machen. Verdi will für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll der Stundenlohn in den unteren Einkommensgruppen auf mindestens 12,50 Euro steigen. Die Arbeitgeber bieten eine 3-Stufen-Erhöhung über 36 Monate.