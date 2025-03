Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:18 Uhr 🐦Störche verursachen Stromausfall Im Landkreis Kaiserslautern - und zwar in Teilen von Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn hat es am Abend einen Stromausfall gegeben. Laut der Feuerwehr der Verbandsgemeinde war in Mehlingen eine Leitung eines Hochspannungsmastes abgerissen. Der Grund: Auf dem Mast haben Störche ihr Nest gebaut. Das Nest hat wohl durch einen Funkenschlag Feuer gefangen und so den Stromausfall verursacht. Der Strom ist inzwischen wieder da - wie es den Störchen geht, versuchen wir gerade herauszufinden. Sobald ich Infos dazu habe, bekommt ihr die natürlich hier! Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:55 Uhr In Kaiserslautern und Pirmasens fallen viele Busse aus Nochmal ein Blick auf die Warnstreiks heute - in Kaiserslautern und in Pirmasens fallen viele Busse aus. Die Gewerkschaft ver.di hat auch hier zum Warnstreik aufgerufen. In Pirmasens entfällt deshalb der gesamte Busverkehr der Stadtwerke Pirmasens. Auch das Ruftaxi ist vom Streik betroffen. Die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens fahren jedoch planmäßig. In Kaiserslautern entfallen alle Buslinien der Stadtwerke Kaiserslautern, einschließlich der Schulbusse. Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:43 Uhr Stechmücken-Bekämpfer schwärmen aus Sie schwärmen wieder aus: Die Stechmücken-Bekämpfer der KABS aus Speyer. Sie untersuchen derzeit Sümpfe und Tümpel in pfälzischen Wäldern. Sie wollen herauszufinden, ob eine Schnaken-Plage im Frühjahr droht, so die KABS. Mein Kollege Paul Lütge hat noch mehr Infos für euch:

6:26 Uhr 👀 Der Blick auf die Straßen Staus, Behinderungen, Sperrungen? Besser ist es, rechtzeitig Bescheid zu wissen. Was auf den Straßen in Rheinland-Pfalz so los ist heute morgen, könnt ihr in unseren Verkehrsmeldungen nachlesen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Die sonnenverwöhnten Tage der letzten Woche scheinen wir nun leider endgültig hinter uns gelassen zu haben. Heute wird es nochmal kühler als gestern bei Höchsttemperaturen von vier bis neun Grad, wie uns SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend verraten hat. Also: dick genug anziehen! Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden auch heute in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. Einige Buslinien in Mainz fahren sogar bis Freitagfrüh nicht. Auch Kitas unter anderem in Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern bleiben heute geschlossen. Wo wer streikt, erfahrt ihr in unserer Übersicht. RLP Öffentlicher Dienst von Bund und Kommunen Warnstreiks: Kitas dicht, ÖPNV betroffen, weniger Müllabfuhr Eltern in RLP müssen heute wegen der Warnstreiks in Kitas ihren Arbeitstag umgestalten. Außerdem gibt es Einschränkungen im ÖPNV sowie bei der Müllabfuhr. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Ein Priester aus dem Westerwald muss sich heute wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Amtsgericht Montabaur verantworten. Der Angeklagte soll sich in Liechtenstein an einem Kind vergangen haben. Das Ahrtal tut viel dafür, um nach der Flutkatastrophe wieder zu einem Tourismusmagneten zu werden. Welche Pläne es gibt und welche Herausforderungen die Region stemmen muss, darüber informiert heute der Ahrtal-Tourismus bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.