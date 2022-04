Ab Donnerstag stehen Busse still - am Freitag sind auch Kitas zu

Pendler und Schüler in Rheinland-Pfalz müssen sich Donnerstag und Freitag zum wiederholten Mal auf Streiks im privaten Busgewerbe einstellen. Am Freitag sind dann auch Erzieher und Erzieherinnen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Angaben der Gewerkschaft ver.di zufolge sollen die Beschäftigten des privaten Busgewerbes am Donnerstag ab 3 Uhr in den Ausstand treten. Der Streik ende vorläufig mit dem Schichtende am Freitag, so Verhandlungsführer Marko Bärschneider.

Weite Teile des Landes betroffen - auch Überland- und Schulbusverkehr

Bestreikt werden sollen unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der MB Moselbahn mbH, der eurobus Verkehrsservice GmbH Rheinland-Pfalz, der Martin Becker GmbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, Orthen Reisen und Stadtbus Zweibrücken GmbH. Betroffen sei auch der gesamte Überlandverkehr sowie der Schulbusverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Schwerpunkt soll dann der Freitag mit Warnstreiks in Mainz, Koblenz, dem Westerwaldkreis und weiteren Landkreisen sein.

Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund ist, dass es laut Bärschneider zwar einen neuen Manteltarifvertrag gibt, die Arbeitgeberseite diesen aber noch nicht unterschrieben hat. Die Gewerkschaft Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen, mehr Fachpersonal und mehr Geld. Mit den Warnstreiks will sie vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte Mai den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Am Freitag streiken auch Erzieherinnen und Erzieher im Bezirk Mittelrhein

Am Freitag sind dann auch die Erzieherinnen und Erzieher aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Diese Berufsgruppe habe Gemeinsamkeiten mit den Busfahrern und Busfahrerinnen, so Marion Paul, Bezirksgeschäftsführerin ver.di Mittelrhein. Beide Gruppen arbeiteten in Dienstleistungsberufen, die für die Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft unverzichtbar seien. "Es ist wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen gemeinsam für die Wertigkeit ihrer Berufe einstehen und zusammen streiken“, so Paul.

Während im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes in Rheinland-Pfalz Ministerien und Kommunen sich die Schuld für die nicht eingelösten Finanzierungszusagen gegenseitig in die Schuhe schöben, stehe im Sozial- und Erziehungsdienst am 16. und 17. Mai die dritte Verhandlungsrunde an.

Gemeinsame Kundgebung am Freitag in Mainz

Aufgerufen zu der Kundgebung sind alle Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdiensts im ver.di Bezirk Mittelrhein und zahlreiche Betriebe des privaten Omnibusgewerbes in Rheinland-Pfalz. Die Streikenden sammeln sich am 29. April am Münsterplatz in Mainz und ziehen von dort ab 10:30 Uhr zur Kundgebung am Ernst-Ludwig-Platz.