Ver.di setzt Warnstreik bei privaten Busunternehmen in RLP aus

Die Gewerkschaft ver.di setzt den laufenden Warnstreik bei privaten Busunternehmen am Montag aus. Schon am Dienstag könnte es aber weitergehen – sollten die Arbeitgeber den Entwurf für einen neuen Manteltarifvertrag nicht vorgelegt haben.

Bereits seit rund zweieinhalb Wochen sind nach Angaben von ver.di mehr als 1.000 der rund 3.000 Busfahrerinnen und Busfahrer im Linienverkehr in Rheinland-Pfalz im Warnstreik. Am Montag soll es nun eine Pause geben. Dann sollen die Arbeitgeber den Vertragsentwurf für einen neuen Manteltarifvertrag vorlegen – mit den Kompromissen, die beide Seiten am späten Donnerstagabend unter anderem zu Schichtlängen, Pausenregelungen und Zuschlägen ausgehandelt hatten. Und auch mit Daten dazu, was es kosten würde, das umzusetzen.

Die Gewerkschaft soll das Papier dem Land vorlegen, damit es mit Städten und Gemeinden eine mögliche Finanzierung besprechen kann. Ver.di befürchtet nach früheren Angaben, der Prozess könnte sich weiter hinziehen. Der Streit um bessere Arbeitsbedingungen für die Busfahrer privater Unternehmen in Rheinland-Pfalz läuft bereits seit rund drei Jahren. Knackpunkt ist die Finanzierung. Berufspendler und Berufspendlerinnen sowie Schüler und Schülerinnen waren davon stark betroffen.