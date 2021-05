Wegen eines Warnstreiks bei privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz fallen heute früh viele Busverbindungen aus. Die Gewerkschaft Verdi will so Druck bei den Tarifverhandlungen machen. Der Warnstreik hat um 3 Uhr begonnen, er soll bis Freitag dauern.

Daran beteiligen sollen sich der Gewerkschaft zufolge sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte, der DB Regio Bus Rhein-Mosel, der Westerwaldbus, der Stadtbus Bad Kreuznach, der MB Moselbahn, der Tempus Mobil und der Stadtbus Zweibrücken.

Wie die Gewerkschaft Verdi dem SWR mitteilte, sind rund 95 Prozent der etwa 5.500 Beschäftigten in den Ausstand getreten. Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider warf den Arbeitgebern eine "kalte Aussperrung" der restlichen Mitarbeiter vor. Die Bahn habe den Busverkehr komplett eingestellt, weil mit den arbeitswilligen Mitarbeitern allein der Betrieb nicht aufrecht zu erhalten sei.

Bahn nennt folgende betroffene Strecken

Die Bahn nennt auf ihrem Fahrplan folgende betroffene Strecken:

Stadtbus Bad Kreuznach GmbH (SBK): fährt auf allen Buslinien nach Warnstreik-Notfahrplan

Informationen Notfahrplan im Bereich des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes (RNN)

Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH (ORN): Die ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH ist grundsätzlich nicht vom Streik betroffen, sondern nur die Linien, die intern von der DB Regio Bus Mitte GmbH gefahren werden.

DB Regio Bus Mitte GmbH: Birkenfeld, Idar Oberstein, Pfälzer Bergland/ Kusel, Zweibrücken, Kaiserslautern, Worms/Wonnegau, Speyer, Germersheim Süd/Kandel sowie die Fahrten für die Mainzer Verkehrsgesellschaft in Mainz und Umland.



DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH: Westerwald/Montabaur, Neuwied, Mehring/Vulkaneifel, Koblenz, Lahnstein.

Pendler müssen sich Alternativen suchen

Nach Angaben der Gewerkschaft hatte man alle, die den ÖPNV nutzen, zuvor darauf hingewiesen. Man hoffe, dass die Pendlerinnen und Pendler sich so rechtzeitig Alternativen suchen könnten, um zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Auch den Landeselternbeirat habe man vorab über die drohenden Ausfälle informiert.

Die Gewerkschaft bat Schüler, Eltern und Fahrgäste um Verständnis für den Warnstreik mitten in der Corona-Pandemie. "Wir haben kein anderes Instrument, die Arbeitgeber zu zwingen, mit uns ins Gespräch zu kommen", sagte Jürgen Jung von Verdi.

Kaum Auswirkungen in Mainz

In der Landeshauptstadt sind die Auswirkungen des Warnstreiks nach SWR-Informationen nicht so gravierend. Wie die Bahn auf ihren Info-Tafeln im Hauptbahnhof mitteilte, sind nur einzelne Verbindungen ausgefallen. Rund 90 Prozent des ÖPNV in Mainz werden von den Bussen und Straßenbahnen der städtischen Verkehrsgesellschaft bestritten, nur die restlichen 10 Prozent entfallen auf private Subunternehmen.

Arbeitgeber sollen zurück an den Verhandlungstisch

Die Gewerkschaft möchte mit den Warnstreiks den Arbeitgeberverband dazu bewegen, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Vor allem fordert Verdi, dass auch die Standzeiten und Pausen von Busfahrern und -fahrerinnen bezahlt werden. Außerdem geht es der Gewerkschaft um ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge und mehr Urlaubsgeld.

"Kollegen auch für Dauerstreik bereit"

Verdi kündigte weitere Warnstreiks an, sollten die Arbeitgeber weiterhin keine Tarifverhandlungen wollen. Diese könnten am 12., 17. und 18. Mai stattfinden. "Und wenn wir bis 21. Juni kein abschlussreifes Ergebnis haben, sind die Kollegen gewillt, in den Dauerstreik zu gehen", kündigte Marko Bärschneider an, der für die Gewerkschaft den Arbeitskampf leitet.