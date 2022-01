Erneuter Streikaufruf im privaten Busgewerbe

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten zweier privater Omnibusunternehmen am Freitagabend im laufenden Betrieb zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung soll vorerst am Montag enden. Sie sei als letzte Drohung für die nach Angaben der Gewerkschaft "katastrophal" verlaufenen Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband VAV zu verstehen. Betroffen von den Streiks seien zunächst die Betriebe DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH am Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig sowie die Stadtbus Bad Kreuznach. Die Arbeitgeber hätten am Freitag überraschend erklärt, nicht mehr mit ver.di verhandeln zu wollen. Sie wollten zunächst mit dem Land Rheinland-Pfalz Gespräche führen. ver.di solle sich doch nochmals einige Monate gedulden.