In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di für Freitag Streiks bei Bus und Bahn angekündigt. Die Auswirkungen in RLP sind noch nicht klar.

Am Freitag soll in Rheinland-Pfalz der öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bestreikt werden. Wie die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch ankündigte, soll die Arbeitsniederlegung den ganzen Tag andauern.

"Die Situation der Beschäftigten im ÖPNV ist außerordentlich problematisch", erklärte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle mit Blick auf den Warnstreik. "Es gibt viel zu wenig Personal, sodass die Arbeitsverdichtung ständig zunimmt."

Der Streikaufruf im ÖPNV gilt für sechs Bundesländer. Neben Rheinland-Pfalz sind auch Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen betroffen.

Tarifrunde ohne Ergebnis - neue Verhandlungen im März

In der aktuellen Tarifrunde von Bund und Kommunen fordert ver.di ein Volumen von acht Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro monatlich angehoben werden. Um der hohen Verdichtung der Arbeit entgegenzuwirken, verlangt ver.di zudem drei zusätzliche freie Tage. Ein „Meine-Zeit-Konto“ soll den Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität bieten.

Die Tarifverhandlungen werden vom 14.-16. März in Potsdam fortgesetzt. ver.di schließt weitere Warnstreiks nicht aus.