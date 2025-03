Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft ver.di große Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. 13 Flughäfen waren betroffen, auch der in Frankfurt. Am Flughafen Hahn lief dagegen alles nach Plan. Einige Maschinen konnten sogar auf den Hunsrück-Flughafen ausweichen. Doch für die meisten Passagiere hieß es am Montag: auf dem Boden bleiben.