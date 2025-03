Die Gewerkschaft ver.di will im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes am Montag mehrere Flughäfen lahmlegen. Am Dienstag sind in Rheinland-Pfalz viele Kitas zu - und es sind noch weitere Einrichtungen betroffen.

Reisende sollen am Montag nicht zum Flughafen Frankfurt am Main kommen. Dazu ruft der Flughafenbetreiber Fraport in einer Mitteilung auf. Aufgrund des von ver.di angekündigten Warnstreiks werde es am 10. März "zu massiven Beeinträchtigungen" kommen. Neben den Abflügen seien auch Zwischenstopps betroffen. Diese könnten "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit [...] nicht stattfinden".

Die Gewerkschaft hat Flughafenbeschäftigte an nahezu allen deutschen Flughäfen sowie Mitarbeitende von Bodenverkehrsdienstleistern für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wirbel gab es in diesem Zusammenhang bereits am Sonntag in Hamburg . Dort streikte das Personal ohne Ankündigung schon einen Tag früher und legte den Flugverkehr am Anfang der Hamburger Frühjahrsferien lahm.

Viele Kitas in Rheinland-Pfalz am Dienstag geschlossen

Am Dienstag dürften die Warnstreiks dann vor allem Eltern kleiner Kinder Nerven kosten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat die Beschäftigten kommunaler Kindertageseinrichtungen, weiterer sozialer Dienste sowie Mitarbeitende von Kitas der Evangelischen Kirche der Pfalz zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Eine Demonstration ist am Vormittag in Kirchheimbolanden geplant.

Zur gleichen Zeit will auch ver.di im Bezirk Pfalz streiken. Eine Kundgebung ist vormittags in Ludwigshafen vorgesehen. Am 12. März sollen dann Beschäftigte der Stationierungsstreitkräfte ihre Arbeit niederlegen. Der Treffpunkt der Demonstrierenden ist in Kaiserslautern auf dem Stiftsplatz.

Streiks bereits in der vergangenen Woche

Schon in der vergangenen Woche hatte ver.di zu Ausständen aufgerufen. Betroffen waren am Donnerstag etwa Beschäftigte von Kliniken. Am Freitag kam es unter anderem in Kitas zu Streiks. Auch Reinigungskräfte mehrerer Stadtverwaltungen in Rheinland-Pfalz legten ihre Arbeit nieder. Es gab Kundgebungen in mehreren Städten des Landes, an denen sich laut Gewerkschaftsangaben jeweils hunderte Menschen beteiligten.

Darum geht es im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen fordert ver.di acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich von den Arbeitgebern. Außerdem sollen höhere Zuschläge für die Arbeit zu ungünstigen Zeiten eingeführt werden. Auszubildende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr monatlich bekommen. Zudem soll es drei Tage mehr Urlaub im Jahr geben - plus einen zusätzlichen Tag für alle ver.di-Mitglieder. Eine weitere Forderung der Gewerkschaft ist ein "Meine-Zeit-Konto", das Beschäftigten mehr Zeitsouveränität und Flexibilität ermöglichen soll.

Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderungen der Gewerkschaft als zu teuer ab. Sie verweisen auf leere Kassen und hohe Verschuldung. Laut ver.di hatte die Arbeitgeberseite eine geringe Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von 36 Monaten im Gesundheitswesen vorgeschlagen, das sei eine "Provokation". Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten werden am 14. März in Potsdam fortgesetzt.