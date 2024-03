per Mail teilen

Die privaten Busunternehmen streiken auch in dieser Woche in Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen sind die Städte Worms und Alzey sowie der Landkreis Alzey-Worms. Das trifft nicht nur Pendler - auch viele Eltern müssen so einiges organisieren, damit die Kinder zur Schule können.