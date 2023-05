Auswirkungen des Bahnstreiks ab Sonntagnachmittag erwartet

Wegen des bundesweiten Warnstreiks wird der Zugverkehr in Rheinland-Pfalz ab dem späten Sonntagnachmittag lahmgelegt. Die Gewerkschaft EVG hält an ihrem 50-Stunden-Streik fest.

"Wir rechnen damit, dass der gesamte Schienenverkehr in Rheinland-Pfalz und dem südlichen Hessen zum Erliegen kommt", sagte Lars Kreer, Mainzer Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), am Freitag. Es sei mit Auswirkungen wie bei den vergangenen beiden Warnstreiks im März und April zu rechnen.

DB-Fernverkehr wird ab Sonntagabend eingestellt

"Die Leute sind streikbereit und wütend", sagte Kreer. Beide Seiten versuchten am Donnerstagabend kurzfristig, die Verhandlungen über neue Tarifverträge doch noch voranzubringen. Die Bahn scheiterte nach Angaben beider Seiten aber mit dem Versuch, den Warnstreik noch abzuwenden.

Ein Ultimatum bis Freitag, 12 Uhr, ließ die Deutsche Bahn (DB) ohne weiteres Angebot verstreichen. Damit bleibt es beim Warnstreik von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend um Mitternacht. Aufgerufen sind alle Berufsgruppen bei der Bahn - also auch die Mitarbeitenden an den Stellwerken, die den gesamten Bahnverkehr auf dem deutschen Schienennetz koordinieren.

Bereits am Donnerstag hatte die DB angekündigt, den Fernverkehr in dieser Zeit komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren. Der Güterverkehr dürfte ebenfalls weitgehend stillstehen.

Regionalverkehr und private Bahnunternehmen betroffen

"Wir gehen natürlich von massiven Auswirkungen auch im Regionalverkehr aus", sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt am Freitag. Es sei damit zu rechnen, dass es auf Teilnetzen am Sonntag bereits ab 18 Uhr zu Auswirkungen kommen könne. Das sei etwa beim S-Bahn-Verkehr Rhein-Main der Fall. Das Ausmaß der Einschränkungen werde sich derweil mit Beginn des Streiks zeigen.

Da Beschäftigte in Stellwerken und anderen Teilen der Infrastruktur streiken, sind auch private Bahnunternehmen betroffen: "Wir gehen davon aus, dass wir nicht fahren können", sagte etwa eine Sprecherin des Bahnunternehmens Vlexx.

Laut Mitteilung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden in seinem Gebiet ebenfalls die meisten Regional- und S-Bahnlinien ausfallen. Von dem Streik werden voraussichtlich auch Buslinien der DB Regio Bus Mitte in Trier, im Hunsrück und in Wittlich betroffen sein, wie das Unternehmen mitteilte.

Gekaufe Bahn-Tickets flexibel nutzbar

Wer für den Zeitraum des 50-stündigen Bahn-Warnstreiks ein Zugticket für den Fernverkehr gekauft hat, kann dieses vor und nach dem Streik flexibel nutzen. Zunächst hatte die Bahn das nur für die Tage vor dem Streik in Aussicht gestellt, um übervolle Züge über Christi Himmelfahrt am Donnerstag zu verhindern.

Am Freitag aktualisierte die Bahn diese Informationen mit Verweis auf die allgemeinen Fahrgastrechte. Demnach behalten für den Streikzeitraum gekaufte Fahrkarten auch danach noch für einige Zeit ihre Gültigkeit.

Tarifstreit seit Ende Februar

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März bestreikte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle, vor allem im Fernverkehr.

Deutsche Bahn und EVG streiten aktuell noch um den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, den die Gewerkschaft in die Tariftabellen aufnehmen will, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt, will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse dann bei diesen Beschäftigten ebenfalls als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden.