Obwohl der Warnstreik bei der Bahn abgesagt ist, fallen viele Züge aus. Die Bahn war schon zu sehr im Krisenmodus. Private Anbieter werden außerdem bestreikt.

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist abgewendet. Trotzdem werden Züge ausfallen. Die Bahn müsse wegen des abgesagten Streiks unter anderem rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne neu planen, hieß es vom Unternehmen.

Nachdem bereits für den Sonntagabend Zugausfälle angekündigt waren, sollen heute nach Bahn-Angaben nur zwei Drittel aller Fernzüge fahren. Auch im Regionalverkehr werde es noch Einschränkungen und Zugausfälle geben.

Bahn-Streik nicht überall abgewendet - andere Unternehmen betroffen

Der Bahn-Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten sich am Samstag auf einen Vergleich geeinigt und wollen nun zügig weiterverhandeln. Diese Einigung betrifft laut EVG aber nur die Bahn. Deshalb komme es deutschlandweit zu Zugausfällen bei privaten Anbietern. Davon ist etwa auch die Mittelrheinbahn in Koblenz betroffen.

vlexx-Reisende bitte auf Homepage mit Live-Fahrplan informieren

Der private Anbieter vlexx plant, alle Leistungen nach Fahrplan anzubieten. Es könne aber dennoch zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen - als Folge der Umorganisation bei der Bahn. vlexx teilte auf seiner Homepage mit, Reisende sollten sich unbedingt vor Fahrtantritt unter www.vlexx.de auf dem Live-Fahrplan informieren.

Zugbindung aufgehoben und ab Dienstag wieder Normalverkehr

Am Dienstag fahren laut Deutscher Bahn wieder alle ICE- und IC-Züge. Der Konzern hat die Zugbindung für Montag und Dienstag aufgehoben. Reisende konnten ihre gekauften Tickets aber bereits auch schon am Sonntag nutzen.

Tarifstreit zwischen Bahn und EVG seit Ende Februar

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es wäre der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März bestreikte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle, vor allem im Fernverkehr.

Deutsche Bahn und EVG streiten noch um den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, den die Gewerkschaft in die Tariftabellen aufnehmen will, damit alle weiteren Verhandlungsergebnisse auf diesen Wert berechnet werden. Die Bahn hat das inzwischen zugesagt, will aber erst später in den Verhandlungen klären, ob sämtliche Tarifergebnisse dann bei diesen Beschäftigten ebenfalls als Erhöhungen in die Tabellen kommen oder etwa über Zulagen gezahlt werden.