Die Gewerkschaft Verdi hat zu dreitägigen Warntreiks beim Online-Händler Amazon in Deutschland aufgerufen. Betroffen ist auch der Standort in Koblenz. Die Mitarbeiter legten mit Beginn der Nachtschicht ihre Arbeit nieder. Demnächst startet auch der umsatzstarke "Black Friday", von dem der Onlinehandel stark profitiert. Die Gewerkschaft will so den Druck auf Amazon erhöhen und einen Flächentarifvertrag für die Mitarbeiter erwirken.