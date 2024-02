Fastnacht und Karneval gehen heute mit den letzten Umzügen des Jahres in die Zielgerade. Der FSV Mainz 05 hat angekündigt, am Nachmittag seinen neuen Trainer zu präsentieren. Derweil wird in Ludwigshafen der neue Tatort gedreht. Und Rheinland-Pfalz gratuliert Robbie Williams zum 50. Geburtstag!

9:56 Uhr Voting: Ihr wollt Hoffmann nicht als 05-Coach Das Ergebnis ist eindeutig: Bei unserem Voting haben sich 74,2 Prozent von euch dagegen ausgesprochen, dass Benjamin Hoffmann der neue Trainer von Bundesligist Mainz 05 wird. Stattdessen wollt ihr lieber einen Trainer mit mehr Erfahrung, der die Nullfünfer vor dem Abstieg retten soll. Am Nachmittag wissen wir mehr! Dann will der Verein bekanntgeben, wer der Neue an der Seitenlinie wird. Es bleibt spannend!

Ausgebüxtes Känguru ist zurück 🦘 Für ziemliches Aufsehen hat in den vergangenen Tagen ein Känguru aus Wadern im Kreis Merzig-Wadern gesorgt: Es ist seiner Besitzerin davon gehüpft und wurde danach mehrmals im nördlichen Saarland gesichtet. Eine Autofahrerin hatte sogar ein Beweisfoto von dem Tier geschossen. Jetzt ist es wieder bei seiner Besitzerin. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie das Känguru anlocken und einfangen. Weitere Einzelheiten sind leider nicht bekannt. Dieses Foto hat eine Autofahrerin von dem ausgebüxten Känguru geschossen. Polizeiinspektion Nordsaarland

9:30 Uhr Schärensprung in Biewer beendet tolle Tage Wo seid ihr heute noch im Land unterwegs? Eine Veranstaltung, bei der ich echt mal gern dabei wäre, ist der Schärensprung im Trierer Stadtteil Biewer! Klingt zumindest sehr lustig: Tausende Menschen halten sich an den Händen und hüpfen in Schlangenlinien durch den Ort. Eine wichtige Rolle spielen dabei Hexen, die mit großen Reisigbesen die Geister des Winters aus den Häusern kehren. Neugierig geworden? Hier gibt's weitere Infos zu dem Brauch: Trier-Biewer Abschluss der Fastnachtstage Schärensprung: Narren tanzen und springen durch Biewer In Trier-Biewer wird an Fastnachtsdienstag mit dem traditionellen Schärensprung der Abschluss der Fastnachtstage gefeiert. Das Ereignis hat eine lange Tradition.

9:20 Uhr Betrunken E-Scooter fahren? Ist nicht! 🛴 Immer wieder berichten wir über Unfälle, die mit E-Scootern passieren. Weil die Fahrerinnen und Fahrer sehr oft sehr betrunken sind. Das kann in Mainz nicht mehr so leicht passieren: Ein Anbieter hat pünktlich zu Fastnacht einen Reaktionstest eingeführt. Wer ihn nicht besteht - weil er beispielsweise zu viel Alkohol intus hat - kann den E-Scooter gar nicht erst freischalten. Wie genau das Ganze funktioniert, hat unsere Reporterin Rafaela Rübsamen für Instagram getestet:

9:02 Uhr Ermittlungen nach Tod auf Karnevalswagen Wieder hat es einen schlimmen Unfall im Zusammenhang mit einem Umzug gegeben: Gestern war bei Hönningen im Kreis Ahrweiler ein 38-Jähriger auf der Fahrt zum Rosenmontagszug auf einem Karnevalswagen gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Samstag war ein junger Mann nach einem Karnevalsumzug gestorben: Der 20-Jährige aus Kaub war in St. Goarshausen unter einen Karnevalswagen geraten. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

8:56 Uhr Leserfoto: Kraniche über Rheinhessen Das Foto ist zwar schon ein paar Tage alt, ich wollte es euch aber nicht vorenthalten: Unser Leser Ulrich Zeuner aus Oberwesel hat Ende Januar ein Bild von Kranichen gemacht, die auf dem Rückweg aus dem Süden sind. Ich bekomme bei diesem Anblick direkt Sehnsucht nach Frühling! Wem geht's noch so? Ulrich Zeuner aus Oberwesel hat uns dieses Bild vom 29. Januar geschickt, aufgenommen in Mainz: erste Kraniche auf dem Rückflug. Privat

8:45 Uhr 100.000 Euro Schaden nach Feuer in Ingelheim Aus unserem Studio in Mainz erreicht mich gerade folgende Nachricht: Heute Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Ingelheim gebrannt. Laut Polizei war das Feuer im Erdgeschoss im Heizraum ausgebrochen. Grund sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Die beiden Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Einer der beiden Männer musste aber mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Erdgeschosswohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

8:41 Uhr Comeback von Klippenspringerin Anna Bader Ganz ehrlich: Allein beim Anblick eines 5-Meter-Turms im Schwimmbad bekomme ich zittrige Knie. Das, was Klippenspringerin Anna Bader macht, käme für mich nie in Frage! Doch die 40-Jährige aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich hat starke Nerven. 2022 war sie bei einem Sprung falsch auf dem Wasser aufgekommen, wurde bewusstlos aus dem Wasser gezogen und musste ins Krankenhaus. Heute will es Anna Bader bei der Weltmeisterschaft in Doha nochmal wissen. "Fehler gehören dazu, man lernt daraus und lässt sich nicht unterkriegen", sagt sie. Chapeau!

8:33 Uhr Programmtipp: REPORT MAINZ zur Ausbeute von Arbeitern Es sind Zustände, wie ich mir sie in Deutschland eigentlich nicht vorstellen kann: Menschen, die bei der Arbeit geschlagen werden, die Hunger leiden müssen und keinen Lohn bekommen. Und doch soll genau das bei uns passieren. Konkret geht es um ausländische Arbeiter, die für den Glasfaserausbau ausgebeutet werden. Ein Bürgermeister aus dem Donnersbergkreis macht auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam. Mehr zum Thema seht ihr heute Abend bei REPORT MAINZ um 21:45 Uhr im Ersten. RLP Bund reagiert verhalten auf Missstände So werden Arbeiter beim Glasfaserausbau ausgebeutet - auch in RLP Arbeiter im Glasfaserausbau, die hungern, geschlagen werden und keinen Lohn bekommen - das sind längst keine Einzelfälle mehr. Auch in Rheinland-Pfalz. 21:45 Uhr Report Mainz Das Erste

8:17 Uhr Landgericht Frankenthal muss Doppelmord neu verhandeln Am Landgericht in Frankenthal wird heute der sogenannte Doppelmord-Prozess wieder aufgerollt: Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte entschieden, dass das Gericht sich erneut damit befassen muss, ob der Verurteilte nach seiner Haft in Sicherheitsverwahrung muss. Er war 2018 am Tod von zwei Unternehmern beteiligt. Sie wurden in eine Lagerhalle gelockt, erpresst und anschließend getötet. Ein Mann wurde wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anordnung der Sicherheitsverwahrung hatte der BGH jedoch zurück verwiesen. Einzelheiten zu dem Fall von unseren Kollegen aus dem Studio Ludwigshafen: Frankenthal Richter entscheiden neu über Sicherungsverwahrung Frankenthal: Doppelmörder aus Ludwigshafen erneut vor Gericht Ein 56-Jähriger muss sich derzeit erneut wegen des Doppelmordes an zwei Unternehmern vor Gericht verantworten. Die Richter sollen entscheiden, ob er in Sicherungsverwahrung bleiben muss. Zu Prozessbeginn lagen die Nerven blank.

8:08 Uhr Wer wird neuer Trainer bei Mainz 05? ⚽️ Gestern wurde es den Verantwortlichen bei Mainz 05 dann doch zu viel: Nach elf Spielen ohne Sieg setzte der Bundesligist Trainer Jan Siewert vor die Tür. Gerade mal drei Monate stand er an der Seitenlinie der Nullfünfer. Heute will der Verein seinen Nachfolger vorstellen. Nach SWR-Informationen könnte es sich dabei um U-23-Coach Benjamin Hoffmann handeln, der zuletzt in der Youth League mit Mainz für Furore sorgte. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wäre Hoffmann ein geeigneter Kandidat, um den Klassenerhalt zu schaffen? Ja, Hoffmann wäre der Richtige für den Job! 25,8%

Nein, ein erfahrener Bundesliga-Trainer wäre besser! 74,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ. Nachwuchstrainer Benjamin Hoffmann zeigt in der Youth League der Mainzer Jugend, wo es lang geht. Er könnte die Nachfolge des entlassenen Cheftrainers Jan Siewert bei den Profis antreten. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

7:59 Uhr History: Der 13. Februar im Jahr... 1945: Der von Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg wütet schon sechs Jahre, als die Alliierten mit der dreitägigen Bombardierung Dresdens beginnen. Zunächst greifen hunderte britische Bomber das Stadtzentrum an, es folgen an den Tagen danach amerikanische Verbände. Dabei kommen mehrere Zehntausend Menschen ums Leben, die Innenstadt wird fast vollständig zerstört. 1985: Die Dresdner Semperoper wird wiedereröffnet - exakt 40 Jahre nach der Zerstörung Dresdens mit seinem Opernhaus. Acht Jahre hat der Wiederaufbau gedauert, länger als erwartet - Material und Fachkräfte waren in der DDR Mangelware. Zur Wiedereröffnung wird Carl Maria von Webers "Freischütz" gegeben. 1996: Die britische Boyband Take That gibt ihre Trennung bekannt. Es bricht Chaos unter den weiblichen Fans der Band aus, vor allem in Europa. Es werden sogar Notfall-Telefone eingerichtet. Der ehemalige Take That-Sänger Robbie Williams feiert heute übrigens seinen 50. Geburtstag (siehe Tickereintrag um 7:21 Uhr).

7:44 Uhr "Glockenmänner" bimmeln Menschen wach Puh, ich bin heute Morgen für unseren Ticker ja schon früh aufgestanden (es war halb fünf!) - und nicht sehr viel später dürften die "Glockenmänner" auf den Beinen gewesen sein. Und das freiwillig! In Heimbach-Weis im Kreis Neuwied sind 14 von ihnen am frühen Morgen losgezogen, um die Menschen im Ort zu wecken. Das Outfit: ein Nachthemd. Das Utensil: eine Glocke! Und warum das Ganze? Na, weil am Nachmittag um 13:44 Uhr der größte Veilchendienstagsumzug in der Region in Heimbach startet! Heinz Nink ist seit fast 40 Jahren bei den "Glockenmännern" dabei: Audio herunterladen (326 kB | MP3)

7:21 Uhr Happy birthday, Robbie Williams! 🎂 Und jetzt alle: "And through it all she offers me protection, a lot love and affection, whether I'm right or wrong" - den Song kennt ihr auch, oder? Das sind ein paar Zeilen aus "Angels", gesungen von Robbie Williams. Herrlich kitschig! Und ich gebe zu: Es ist definitiv mein Lieblingslied von ihm! Heute wird der Entertainer 50 Jahre alt. SWR1-Reporter Jens Alinia ist losgezogen und hat Rheinland-Pfälzer gefragt, was sie mit Robbie Williams verbinden:

7:11 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Heute stellt Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) eine Studie zum Thema "Hass in Sozialen Medien" vor. Vorab hieß es mit Blick auf die Ergebnisse: Gewaltandrohungen, Diskriminierung, unverhohlener Rassismus und Antisemitismus seien an der Tagesordnung. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) empfängt ihren palästinensischen Kollegen Riad al-Malki in Berlin. Nach dem Gespräch geben sie eine gemeinsame Pressekonferenz. Am Mittwoch reist Baerbock dann nach Israel, um mit Ministerpräsident Netanjahu über die aktuellen Bemühungen um eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen zu sprechen. In Kölle wird es am Veilchendienstag martialisch: Der Nubbel - eine Strohpuppe - wird verbrannt. Mit ihr sollen symbolisch die Karnevalssünden in Flammen aufgehen. Und damit ist es vorbei mit dem Karneval in Köln - zumindest bis zum 11.11., dann geht es bekanntlich wieder von vorne los.

6:55 Uhr Bilanz der Polizei: Friedlicher Rosenmontag Das vermelde ich doch gerne: Der Rosenmontag im Land war weitgehend friedlich! Ein Polizeisprecher aus Mainz sagte uns, es sei eine entspannte Nacht gewesen. Obwohl etwa eine halbe Million Menschen in der Hauptstadt Party machten, habe es nur wenige Fälle von Körperverletzung und Diebstählen gegeben. Besonders erfreulich sei, dass die meisten Feiernden den Einsatzkräften respektvoll, fröhlich und dankbar begegnet seien. So soll's sein! "Ausgelassen, weitgehend friedlich und verantwortungsvoll" haben laut Polizei etwa 120.000 Närrinnen und Narren den Rosenmontag in Trier gefeiert. Auch hier waren die Polizisten vor allem wegen Körperverletzungen und Diebstahl im Einsatz. Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte wurden zwei Menschen verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

6:47 Uhr Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in der Südpfalz Einen Tag nach dem Tod eines 37-jährigen Mannes im Kreis Südliche Weinstraße sind noch viele Fragen offen. Fest steht: Das Opfer wurde mitten in Ranschbach auf offener Straße erschossen. Der mutmaßliche Täter ist ein 27-Jähriger, der laut Polizei nach der Tat zu Fuß in Richtung Birkweiler flüchtete. Die Beamten konnte ihn festnehmen. Unklar ist, in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen und warum es zu den tödlichen Schüssen gekommen ist. Alles, was wir bislang dazu wissen, könnt ihr hier nachlesen: Ranschbach Suche nach Tatwaffe geht weiter Ranschbach: 37-jähriger Mann erschossen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft In Ranschbach (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Montag auf der Straße ein Mann erschossen worden. Kurz darauf wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

6:08 Uhr Westerwälderin holt Gold bei Schwimm-WM 🥇 Das gab's zuletzt vor 15 Jahren: Eine deutsche Schwimmerin gewinnt eine Goldmedaille bei einer WM! Angelina Köhler aus dem Kreis Neuwied hat sich in Doha den Titel über 100 Meter Schmetterling geschnappt. Was sie antreibt? Vor allem US-Superstar Taylor Swift! "Ich höre immer die Musik und tanze dazu auch vor meinen Rennen, weil mir das unfassbar viel Kraft gibt. Das ist mein Ritual." Hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch, Angelina!

6:05 Uhr So wird das Wetter heute in RLP 🌥️ Gute Nachricht für alle, die Spaß uff de Gass haben wollen: Der Dienstag ist fast überall trocken und mild. Entlang des Rheins wird es sogar teilweise sonnig! Ab morgen gibt's dann viel Regen. Irgendwie passend zu Aschermittwoch, oder? Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute geht's noch einmal auf die Gass: Landauf, landab wird nochmal Straßenfastnacht gefeiert, unter anderem beim Westricher Umzug in Ramstein. In Trier-Biewer wird mit dem Schärensprung das Ende der närrischen Tage eingeläutet und in der Landeshauptstadt Mainz gibt es noch mehrere Umzüge. Eine Übersicht findet ihr hier. Wer wird neuer Trainer bei Mainz 05? Der Verein will im Laufe des Tages bekanntgeben, wer die Nachfolge von Jan Siewert antritt. Nach SWR-Informationen soll es sich um den bisherigen U23-Trainer Benjamin Hoffmann handeln. Vor dem Amtsgericht in Pirmasens beginnt ein Prozess wegen Kindesmisshandlung. Zwei Männer stehen vor Gericht, weil sie Kinder unter anderem mit Peitschenhieben und Elektroschocks gefoltert haben sollen.