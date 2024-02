6:00 Uhr

Kalau aus Kaiserslautern! 🎉

Fastnachtsgrüße gehen raus an den Rest von Rheinland-Pfalz! Habt ihr gestern auf einem der vielen Fastnachtsumzüge gefeiert? Bei uns in der Westpfalz geht nicht an Rosenmontag, sondern traditionell heute am meisten ab! Wir gucken aber natürlich auch, was im Land sonst noch an Fastnachtsdienstag so los ist. Mehr dazu später in unserem Ticker.

Ich bin Sibille Lozano und ich werde euch bis 10 Uhr auf dem Laufenden halten. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Und verratet mir gern, wie euer Programm heute aussieht! Noch ein Umzug oder eher Füße hoch und ab auf die Couch? Schickt mir gerne eure Bilder über dieses Formular. 👇

Schickt mir eure Fotos!

Und jetzt: Narrenkappe auf und los geht's in diesen Fastnachtsdienstag!