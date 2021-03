per Mail teilen

Die Bundesregierung setzt die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca vorsorglich bis auf Weiteres aus. Das müssen Rheinland-Pfälzer jetzt zu den Impfterminen und den Folgen wissen.

Betroffen sind in Rheinland-Pfalz alle Erst- und Zweitimpfungen mit dem Wirkstoff AstraZeneca. Laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium wurde allen Personen, die am heutigen Dienstag einen AstraZeneca-Impftermin hatten, per Mail abgesagt. Sie sollen zeitnah einen neuen Termin erhalten. Betroffen sind rund 7.000 Menschen.

Alle anderen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die bereits einen Termin mit dem Impfstoff AstraZeneca hatten, werden den Angaben nach wie geplant geimpft - allerdings mit einem anderen Impfstoff von Biontech oder Moderna. Das betrifft rund 43.000 Menschen.

Neue Impftermine werden vorerst nur an Menschen der Prioritätsgruppe eins vergeben. Alle, die sich schon für eine Impfung registriert haben, aber noch keinen Termin erhalten haben, müssen laut Ministerium jetzt voraussichtlich länger warten.

Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den Covid-19-Impfstoff AstraZeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollten. Nebenwirkungen könnten starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen sein.

Experten des Paul-Ehrlich-Instituts sehen eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen. Zurzeit sind acht Fälle bekannt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird aktuelle Daten untersuchen und entscheiden, ob und wie sich neue Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Sollte die EMA die Zulassung für AstraZeneca entziehen, gebe es erstmal ein Problem, sagt SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck. "Ich vermute, dass die betreffenden Menschen dann einfach Biontech oder Moderna als Zweitimpfung bekommen könnten." Zurzeit liefen dazu Studien, sogenannte "Mix and Match"-Möglichkeiten.

Die Europäische Arzneimittelbehörde hat für Dienstag eine Erklärung angekündigt. Zuvor hatte es gehießen, am Donnerstag werde über den Impfstoff von AstraZeneca beraten und dann zeitnah eine Entscheidung verkündet.

Der Bund hat angekündigt, zügig Informationen und Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen, beispielsweise über die Telefonnummer 116117.

Rheinland-Pfalz hat eine Info-Hotline für Bürger geschaltet, die unter der Telefonnummer 0800/5758100 erreichbar und montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 10 Uhr und 16 Uhr besetzt ist.