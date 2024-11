Seit mehr als 30 Jahren verlegt der Künstler Gunter Demnig Stolpersteine, um an NS-Opfer zu erinnern. In Zweibrücken entstand nun eine sogenannte Stolperschwelle. Die Gedenktafeln aus Messing vor dem Helmholtz-Gymnasium erinnern an die tausenden Zwangsarbeiter des NS-Regimes in der Stadt.