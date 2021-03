Nach den Grundschülern kehren ab Montag auch die fünften und sechsten Klassen in Rheinland-Pfalz in den Unterricht zurück. Sie starten mit dem Wechselunterricht. Viele Schulen im Land treffen am Wochenende die letzten Vorbereitungen. Es müssen zum Beispiel noch Corona-Luftfilter in die Klassenräume eingebaut werden. mehr...