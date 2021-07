Auch Rheinland-Pfalz will Impfserien, die mit Astrazeneca begonnen haben, ab Montag mit einem mRNA-Impfstoff fortsetzen. Das hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen. Diese Kombination sei wirksamer gegen eine Corona-Infektion.

Wie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) erläuterte, kämen für den Einsatz bei der Zweitimpfung sowohl der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer als auch das Präparat des US-amerikanischen Konkurrenten Moderna hierfür in Frage. Zudem könne der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfungen bei diesen sogenannten Kreuzimpfungen auf vier Wochen verkürzt werden. Vorher wurde bei Astrazeneca-Impfungen ein Abstand von zwölf Wochen empfohlen.

Was ist der mRNA-Imfpstoff? Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff BNT162b2 und das Moderna-Serum beruhen auf einer neuen Technologie. Sie sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Diese Impfstoffe enthalten kein Virus, sondern sogenannte Boten- oder messenger-RNA. Mit mRNA-Impfstoffen gibt es schon seit einigen Jahren Erfahrungen aus Tierversuchen und aus klinischen Studien mit Menschen. Entsprechende Impfstoffe, die jetzt zum Einsatz kommen, werden von Experten als sehr sicher eingestuft.

Rheinland-Pfalz schließt sich damit dem bundesweiten Vorgehen auf Basis einer heutigen Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) an. Grundlage ist eine Mitteilung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die diese heterologen Impfungen aufgrund der höheren Wirksamkeit sowie der Möglichkeit, die Zweitimpfung eher durchzuführen, empfiehlt.

"Wie im gesamten Verlauf der Impfkampagne werden wir uns auch in diesem Punkt an den Empfehlungen der Stiko orientieren, um den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern den bestmöglichen Schutz vor einer Corona-Infektion zu bieten“, sagte Stich. "Wir werden das empfohlene Vorgehen daher bereits von Montag an umsetzen. Jeder Bürgerin und jedem Bürger wird nach der Erstimpfung mit Astrazeneca somit bei der Zweitimpfung in den Impfzentren das Angebot einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff gemacht werden.“

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Bisher vereinbarte Impftermine werden nicht verlegt

Bereits terminierte Zweitimpfungen würden aber nicht verschoben, so Stich. Er verwies darauf, dass die erneute Änderung zum Einsatz des Vakzins von Astrazenca das Land zum wiederholten Male vor große Herausforderungen stellt. "In Rheinland-Pfalz betreffen die Änderungen rund 65.000 bereits terminierte Zweitimpfungen in den 32 Impfzentren. Die damit verbundenen logistischen Herausforderungen für Land und Kommunen als Betreiber der Impfzentren sind offensichtlich“, sagte Stich.

Die nun sehr kurzfristig benötigten zusätzlichen Mengen an mRNA-Impfstoff organisiere das Land hauptsächlich auf Basis einer noch nicht verplanten, aber angekündigten Zusatzlieferung an Moderna-Impfstoff sowie Umplanungen. "Darüber hinaus verschafft uns die Quote von nicht wahrgenommenen Terminen in den Impfzentren von aktuell rund 15 Prozent einen Spielraum“, erklärte Stich. Zusätzlich beabsichtige der Bund sicherzustellen, dass jede mit Astrazeneca begonnene Impfserie mit einem mRNA-Impfstoff abgeschlossen werden kann. "Hier steht der Bund im Wort“, sagte Stich.

Erhöhte Astrazeneca-Lieferungen bereiten Probleme

Die aktuellen Entwicklungen verschärften darüber hinaus das Problem, das der Bund mit seiner veränderten Zusammensetzung der Impfstofflieferungen im laufenden Monat geschaffen habe, erläuterte Stich. "Dadurch, dass wir im Juli im Vergleich zum Vormonat einen größeren Anteil Astrazeneca vom Bund für die Impfzentren erhalten, stehen wir ohnehin vor einer Herausforderung. Denn auf Basis der Empfehlungen der Stiko können wir diesen Impfstoff in den Impfzentren grundsätzlich nur in der Gruppe der über 60-Jährigen einsetzen, in der wir bereits eine Erstimpfquote von gut 85 Prozent haben."

"Dass wir nun künftig mit diesem Impfstoff dann keine Zweitimpfungen mehr durchführen, erschwert die Lage und stellt die Liefervorgaben des Bundes zusätzlich infrage.“ Nichtsdestotrotz versuche das Land, jeden Impfstoff weiterhin so schnell und verlässlich wie möglich zu verimpfen – beispielsweise mithilfe der angedachten Sonder-Impfaktionen in Kooperation mit Kommunen und Ärzten vor Ort. Derzeit liefen darüber hinaus Gespräche, wie die vom Bund angekündigte Menge des Astrazeneca-Impfstoffs bestmöglich einzusetzen ist. "

"Wir versuchen weiterhin alles Mögliche, um das Impftempo im Rahmen der vom Bund gesetzten Bedingungen maximal hochzuhalten.“

Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD)

Spahn sieht Deutschland ausreichend mit Impfdosen versorgt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass die Empfehlung der Stiko zu Kreuzimpfungen umgesetzt werden kann. Deutschland verfüge über ausreichend Impfstoffdosen.

Ärzte in Rheinland-Pfalz reagieren entsetzt

Dagegen setzte es Kritik von der Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz. Die Landesvorsitzende der Allgemeinmediziner, Barbara Römer, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Entsetzen in den Hausarztpraxen über diese ad hoc-Entscheidung ist immens."

"Das Entsetzen in den Hausarztpraxen über diese ad hoc-Entscheidung ist immens."

Barbara Römer, Landesvorsitzrende der Allgemeinmediziner

"Mit dieser vollkommen unabgestimmten Meldung stürzt die Stiko bundesweit ohne jede Not Arztpraxen in ein logistisches Impfchaos", kritisierte Römer. Die nicht abgestimmte Kehrtwende der Impfkommission erschüttere zum wiederholten Mal das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Impfkampagne schwer, der Schaden sei immens. Der Beratungsbedarf in den Praxen sei "erneut explodiert" und die Umplanung langfristig abgestimmter Zweitimpfungen führe zu organisatorischem Chaos. Die Impfstoff-Bestellungen für die kommende Woche seien nicht mehr zu korrigieren.