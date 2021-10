Stichwort: Clean Diesel

Anmod: Der Heion-Clean-Diesel kommt jetzt in RLP. Er soll einfach in bestehende Systeme integrierbar und bessere Abgaswerte als Standarddiesel haben, deshalb umweltfreundlicher sein. – Wie er entsteht und was er kann, fasst Umweltredakteurin Sabine Schütze zusammen:

Der Clean Diesel besteht aus herkömmlichem Diesel und Wasser. Damit diese Mischung den Motor nicht lahmlegt, werden beide Flüssigkeiten in einer Reaktorzelle so aufbereitet, dass sie sich verbinden. Dieser neue, sogenannte Clean Diesel kann einfach anstelle des herkömmlichen Diesels getankt werden. Eine Umrüstung der Fahrzeuge ist nicht nötig.

Und auch die Produktionsanlagen, die den Diesel herstellen, lassen sich relativ einfach in bereits bestehende Systeme integrieren, also da, wo der Diesel gelagert wird oder auch direkt an den Tankstellen.

Clean Diesel soll effizienter und umweltfreundlicher sein. So versprechen die Hersteller etwa, dass ein Diesel-PKW im Stadtverkehr 9 Prozent weniger Sprit verbraucht und dementsprechend auch das Klimagas Kohlendioxid in geringerer Menge in die Luft geblasen wird. Dazu kommt, dass auch der Ausstoß der gesundheitsschädlichen Stickoxide reduziert wird, um 16 Prozent. Moderne Benziner emittieren übrigens drastisch weniger, stehen insgesamt besser da, auch weil die verringerten Umweltauswirkungen des Clean Diesels sehr gering sind.

Dazu kommt noch, dass diese neue Technologie ebenfalls Ressourcen verbraucht: bei der Produktion der Anlagen und deren Einbindung. Beides bedeutet außerdem weitere CO2-Emissionen.

Und schon deshalb ist fraglich, wie viel umweltschonender das Konzept unterm Strich wirklich ist. Darüber hinaus ist es für diese Brückenlösung, die auf fossile Brennstoffe und bestehende Antriebssysteme setzt, wohl eh zu spät, wenn m an sich anschaut, wie weit die E-Mobilität bereits ist.