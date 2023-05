Türkische Wähler in Rheinland-Pfalz können seit heute ihre Stimme für die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei abgeben. Etwa 55.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind wahlberechtigt. Ihre Anlaufstelle ist das türkische Generalkonsulat in Mainz. Dort kam es zu langen Warteschlangen.