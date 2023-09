per Mail teilen

Bei der Landratswahl im Kreis Birkenfeld hat am Sonntagabend keiner der acht Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Am 15. Oktober wird es daher eine Stichwahl geben.

Zur Wahl stehen dann der CDU-Kandidat Miroslaw Kowalski, der aktuell Stadtbürgermeister von Birkenfeld ist, und die SPD-Kandidatin Caroline Pehlke. Sie arbeitet im Bereich Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein. Kowalski erreichte im ersten Wahlgang 34,3 Prozent der Stimmen, Pehlke 33,0 Prozent.

CDU- und SPD-Kandidaten liegen nah beieinander

"Es ist nicht die große Überraschung, wer da in der Stichwahl am 15. Oktober aufeinander trifft", sagt SWR-Reporterin Sandra Biegger. "Aber dass der Abstand bei den Stimmen so knapp ist, das ist die Überraschung."