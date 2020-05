Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit einer Test-Reihe in Schulen und Kitas einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Infektionen bekommen. Der Verband Bildung und Erziehung fordert dabei mehr Transparenz.

Nach Angaben des Gesundheits- und Bildungsministeriums sollen an 30 ausgewählten Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz jeweils 40 Schüler und 10 erwachsene Mitarbeiter getestet werden - einmal vor und einmal nach den Sommerferien. Bei den Tests handle es sich um Rachenabstriche, so Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Sie sollten von den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern durchgeführt werden. Derzeit würden die Einrichtungen ausgesucht. Sie sollen möglichst repräsentativ Land und Stadt sowie Kreise mit vielen und mit wenigen Infektionen abbilden.

Das Land will vor und nach den Sommerferien auf diese Weise insgesamt mindestens 1.500 Schüler, Kita-Kinder und Mitarbeiter ohne Anlass auf eine Corona-Infektion testen. Ziel sei es, herauszufinden, ob sich die derzeit niedrige epidemiologische Lage während der Sommerferien ändere, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). "Wir wollen mehr Normalität an den Schulen, sobald wie möglich." Dafür seien gute, valide Daten wichtig. Die wissenschaftliche Grundlage sei statistisch sauber, so Klaus Jahn aus dem Gesundheitsministerium.

Kritik am Umgang mit Tests an Schulen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert bei den Tests an Schulen und Kitas mehr Transparenz. Die Schulen in Rheinland-Pfalz wüssten nicht, welche Maßnahmen das Gesundheitsamt ergreife, wenn es einen Corona-Fall gibt. Das sorge für Unsicherheiten bei Schülern, Eltern und Lehrern in Zeiten, in denen es auf Ruhe und Klarheit ankäme, sagte Lars Lamowski vom VBE. Die zuständigen Gesundheitsämter hatten unterschiedlich streng auf Corona-Fälle in Schulen reagiert - teils gab es sofort Tests und Quarantäne, teils wurden die Tests erst nach mehreren Tagen angeboten.

Hubig räumte Kommunikationsprobleme ein. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium soll es in der kommenden Woche deshalb ein Schreiben an alle Schulen geben, das die Test-Strategie des Landes noch einmal erkläre.

Seit Lockerungen nur acht Corona-Fälle an Schulen

Seit den Lockerungen für die Schulen habe es nur acht Corona-Fälle gegeben, sagte Hubig. Drei Schulen seien deshalb vorübergehend geschlossen worden, eine Grundschule in Alsdorf sei noch bis 2. Juni zu. Bei Tests im Umfeld der Schulen seien keine weiteren positiven Fälle gefunden worden. "Die epidemiologische Lage ist derzeit auf niedrigem Niveau stabil", erklärte Bätzing-Lichtenthäler weiter. Wenn jetzt blind - ohne Anlass - getestet würde, bräuchte es rein rechnerisch bis zu 4.000 Tests, um eine Infektion zu entdecken.

Die Gesundheitsministerin räumte ein, dass Reihenuntersuchungen angesichts der niedrigen Neuinfektionszahlen nur eine begrenzte Aussagekraft haben. So könne es durchaus sein, dass in der vom Land geplanten Stichprobe keiner der 1.500 ausgewählten Freiwilligen positiv getestet wird. Es gehe aber nicht darum, noch die letzten, eventuell unentdeckten Fälle aufzuspüren, sondern Tendenzen aufzuzeigen.