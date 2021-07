Der rheinland-pfälzische Impfkoordinator Daniel Stich (SPD) hat sich gegen Bußgelder für Menschen ausgesprochen, die ohne eine Absage ihren Impftermin verfallen lassen.

Stich sagte dem SWR, die Nachfrage nach Impfterminen gehe insgesamt zurück. Außerdem gehe er davon aus, dass dieses Problem mit kürzeren Wartelisten in den kommenden Wochen ohnehin kleiner werde.

Diskussion über Bußgelder

CDU-Bundeschef Armin Laschet hatte sich am Wochenende ebenfalls gegen Bußgelder ausgesprochen. Damit erzwinge man keine Solidarität. Für Strafen ist der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Denn durch Terminausfälle müsse Impfstoff weggeworfen werden.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Berichte über eine relativ hohe Zahl von nicht wahrgenommenen Impfterminen. Vermutet wird, dass Menschen ihre Termine verstreichen lassen, weil sie im Urlaub sind, die Gefahren nicht mehr so hoch einschätzen oder inzwischen einen früheren Termin bei einem Betriebsarzt oder in einer Praxis bekommen haben.

Nachfrage nach Impfterminen geht in Rheinland-Pfalz zurück

Wie Stich im SWR-Interview weiter erklärte, geht inzwischen die Nachfrage nach Impfterminen im Land zurück. Das gehe aus den Rückmeldungen von Ärzten und Impfzentren hervor. Demnächst trete man wohl in eine neue Phase der Impfkampagne ein. Dann müsse man darum werben, dass sich möglichst alle Erwachsenen impfen lassen, so Impfkoordinator Stich.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es für das Land keine verlässliche Zahlen dazu, wie viele für eine Impfung registrierte Menschen in einem Impfzentrum bereits anderweitig beim Haus- oder Betriebsarzt geimpft wurden. Das Land habe bereits mehrere Schritte unternommen, um das Thema anzugehen. So sei unter anderem bei den Terminbestätigungen prominent ein Link zu einer Stornierung eingebaut und das Stornierungsverfahren vereinfacht worden, so das Ministerium weiter. Auch sei der Appell an die Bevölkerung, Impftermine im Bedarfsfall zu stornieren, breit kommuniziert worden.