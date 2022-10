Steuerzahlerbund rügt Verschwendung von Steuergeldern

per Mail teilen

In seinem aktuellen Schwarzbuch hat der Steuerzahlerbund auch verschiedene Fälle aus Rheinland-Pfalz aufgelistet, in denen aus seiner Sicht Steuergeld verschwendet wurde: Sonderurlaube für Staatssekretäre, ein Baugerüst an der VHS Mainz, das jahrelang stehen blieb, oder auch Solar-Sitzbänke im Landkreis Kusel.