Das Milliardenloch bei den Steuereinnahmen wird offenbar nicht noch tiefer ausfallen, als im Mai erwartet. Eine zweite Steuerschätzung im Corona-Jahr 2020 bestätigt die für Rheinland-Pfalz erwarteten Einbußen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich die Steuerschätzer zusammengesetzt, um herauszufinden: mit welchen Steuereinnahmen können Bund, Länder und Kommunen in diesem Corona-Jahr 2020 rechnen. Für Rheinland-Pfalz kam bei der ersten Prognose im Mai heraus, dass das Land wahrscheinlich zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen wird, als vor der Corona-Krise angenommen. Nach der neuen September-Schätzung der Experten ist für das rheinland-pfälzische Finanzministerium klar: es wird wohl bei diesem Verlust bleiben.

Der Mitteilung des Ministeriums zufolge ist für 2020 mit Steuereinnahmen in Höhe von knapp 13,4 Milliarden Euro zu rechnen. 13,3 Milliarden Euro waren es in der Prognose im Mai. Im kommenden Jahr sollen die Steuereinnahmen dann auf rund 14,8 Milliarden Euro steigen.

Landesregierung sieht noch keine Entwarnung

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sagte: "Wir befinden uns weiter in einer absolut außergewöhnlichen Situation." Die wirtschaftliche Lage bleibe ungewiss, was mit erheblichen Unsicherheiten für die staatlichen Einnahmen einhergehe. Es gebe noch keine grundsätzliche Entwarnung.

Haushalt wird nicht weiter nachgebessert

Wegen der geringeren Steuereinnahmen und der zusätzlichen Ausgaben im Corona-Jahr brachte die Landesregierung im August einen zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr in den Landtag ein. Er sieht eine Rekord-Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Milliarden Euro vor. Bei diesem Nachtragshaushalt kann es aus Sicht des Finanzministeriums nach der neuen Steuerschätzung bleiben. Ministerin Ahnen sagte, er müsse nicht noch einmal nachgebessert werden. "Aus heutiger Sicht besteht kein weiterer Anpassungsbedarf".

Der Haushaltsentwurf für 2021 beinhaltet eine weitere Kreditaufnahme von 1,3 Milliarden Euro. Mit diesem Haushalt werde aber wieder ein Stück Normalität in besonderen Zeiten ermöglicht, sagte Finanzministerin Ahnen.