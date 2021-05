per Mail teilen

Bund, Länder und Gemeinden müssen in diesem Jahr insgesamt mit weniger Geld auskommen als geplant. Rheinland-Pfalz rechnet dagegen mit etwas mehr Steuereinnahmen als vorhergesagt.

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums gehen die Steuerschätzer davon aus, dass 2,7 Milliarden Euro weniger in die öffentlichen Kassen fließen werden als noch im November gedacht. Rheinland-Pfalz dagegen rechnet mit etwas mehr Steuereinnahmen als im letzten Herbst vorausgesagt, und zwar für dieses Jahr mit rund 200 Millionen Euro.

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) rechnet nach der aktuellen Schätzung für 2021 mit Einnahmen von 15,1 Milliarden Euro und für nächstes Jahr von 15,6 Milliarden Euro. Das ist allerdings immer noch weit über eine halbe Milliarde Euro weniger als das Steuerniveau vor der Corona-Krise.

Rheinland-Pfalz hatte mit Millionenausfällen gerechnet

"Die Prognose der Experten ist ermutigend und bestätigt unsere solide Haushaltsplanung", sagte Ahnen. Für den Haushalt 2021 habe man ursprünglich noch mit Steuerausfällen in Höhe von 875 Millionen Euro kalkuliert.

Die Kommunen könnten im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2020 mittelfristig auch deutlich höhere Einnahmen erwarten, so Ahnen. 2021 hätten die Kommunen zudem bereits vom Land rund 50 Millionen Euro als Kompensation für ausgefallene Gewerbesteuer erhalten. Sowohl die Kommunen als auch das Land werden, so Ahnen, für das Jahr 2024 wieder Steuerschätzungen wie vor der Krise erreichen.

Steuerzahlerbund verlangt Schuldenabbau

Der Geschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante, forderte, das gemessen am Ansatz des Haushaltsplans 2021 "satte Plus von rund 400 Millionen Euro" vollständig in den Abbau der Neuverschuldung zu stecken. Für Prestigeprojekte der neuen Ampel-Koalition gebe es weiterhin keinen finanziellen Spielraum.