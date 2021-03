per Mail teilen

Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sind die Steuereinnahmen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gesunken. Die Kommunen konnten allerdings - dank Überweisungen von Bund und Land - ein Plus verzeichnen.

Das Statistische Landesamt errechnete für Städte, Gemeinden und Landkreise im Corona-Jahr 2020 Gesamteinnahmen von 4,62 Milliarden Euro, knapp sechs Prozent weniger als im Jahr davor.

Den größten Rückgang gab es bei der Gewerbesteuer, deren Einnahmen um 9,6 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro abstürzten. Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer fiel mit 1,81 Milliarden Euro um 6,7 Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor. Die Einnahmen aus der Grundsteuer für Gebäudeimmobilien stiegen hingegen um 3,2 Prozent auf 591 Millionen Euro.

Erhebliche Unterschiede in den Kommunen in Rheinland-Pfalz

Dank der Überweisungen vom Bund und vom Land konnten die rheinland-pfälzischen Kommunen dennoch einen Einnahmenüberschuss von 203 Millionen Euro erzielen. Dabei ermittelten die Statistiker allerdings erhebliche Unterschiede.

Ein Drittel der kreisfreien Städte - zum Beispiel Koblenz mit einem Plus von 11,7 Millionen Euro - nahm mehr Geld ein, als ausgegeben wurde. Zwei Drittel hingegen schlossen das vergangene Jahr mit einem negativen Saldo ab. Am größten war der Fehlbetrag in der Stadt Ludwigshafen mit 52,6 Millionen Euro.

Innenminister Roger Lewentz und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) nannten den Einnahmenüberschuss der Kommunen ein "erfreuliches und auch überraschendes Ergebnis". Es habe sich gezeigt, dass die Unterstützungsmaßnahmen des Landes im letzten Jahr gegriffen hätten. Die Ergebnisse in den einzelnen Kommunen müssten aber differenziert betrachtet werden. Bei der nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs anstehenden Neuausrichtung des Kommunalen Finanzausgleichs müsse daher die horizontale Verteilung gesondert berücksichtigt werden.