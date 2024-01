Am Samstagmorgen, dem Dreikönigstag, waren wieder die Sternsinger unterwegs, um Häuser zu segnen und Spenden zu sammeln. So auch in Boppard. Das Motto der Aktion ist dieses Jahr "Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit". Im Fokus steht dabei die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur.