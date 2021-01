Die Sternsinger können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst von Haus zu Haus ziehen. Stattdessen haben sich die Pfarreien andere Aktionen ausgedacht, um die Segenswünsche zu verteilen.

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen machen auch vor den Sternsingern nicht halt. Die Drei Könige werden deshalb in diesem Jahr nicht an den Haustüren klingeln. Das empfehlen das Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Träger der Spendensammelaktion.

Sternsingeraktion wurde bis Anfang Februar verlängert

Ausfallen soll das Sternsingen in diesem Januar dennoch nicht, sondern anders stattfinden - unter dem Motto "Heller denn je - die Welt braucht eine frohe Botschaft". Damit genug Zeit zum Organisieren bleibt, wurde die Sternsingeraktion bis zum 2. Februar verlängert.

Bundesweit kann sich jeder im Internet auf der Seite der Sternsingeraktion seinen Segen abholen und auch spenden, um damit Kinderhilfsprojekte weltweit zu unterstützen. Dort finden sich auch Tipps für die Pfarreien. So können sie die Botschaft der Sternsinger alternativ zum Beispiel digital oder in Form von Segensbriefen oder Segensaufklebern verschicken. Auch kleine Pakete mit Fotos, Sprüchen und gesegneter Kreide werden vorgeschlagen. Sterne und Plakate können in Schaufenster gehängt werden. Per Videochat können sich die Sternsinger ins Seniorenheim schalten, selbst eine digitale Botschaft für die ganze Gemeinde ins Netz stellen oder einen virtuellen Chor starten.

Bei Twitter und auf Instagram machen die Pfarreien unter dem gemeinsamen Hashtag #hellerdennje auf ihre Aktionen aufmerksam.

Viele Pfarreien in Rheinland-Pfalz verschicken Segenspost

Auch in Rheinland-Pfalz wollen die meisten Pfarreien zumindest einen "Segen-to-go" in den Kirchen auslegen oder als Briefe nach Hause schicken, so zum Beispiel im Bistum Trier. Dort sagt Clemens Fey, Diakon für Jugendarbeit im Dekanat Simmern-Kastellaun mit Blick auf die Corona-Beschränkungen: "Wir lassen uns nicht entmutigen und gehen neue Wege." In den Gemeinden werden Flyer und Aufkleber verteilt, Spendenaufrufe gestartet und Spendenboxen in Kirchen aufgestellt.

Das Bistum Trier hatte sich offen gehalten, bei einer Lockerung des Teil-Lockdown Mitte Januar doch noch Sternsinger in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen auszusenden, sagte der Trierer Generalvikar Ulrich von Plettenberg. Dieser Hoffnung haben Bund und Länder jetzt eine Absage erteilt, da die strengen Corona-Maßnahmen noch bis Ende Januar verlängert wurden. Einen Abschlussgottesdienst mit dem Weihbischof soll es zum Dank an die Sternsinger Ende Januar im Trierer Dom aber auf jeden Fall geben.

Die Sternsinger - Große Hilfsaktion für Kinder in Not Die vom Kindermissionswerk und den katholischen Jugendverbänden bundesweit organisierte "Aktion Dreikönigssingen" ist die weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder in Not. Jeweils um das Dreikönigsfest am 6. Januar ziehen Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden. An der Aktion beteiligen sich normalerweise bundesweit rund 300.000 Kinder. Mit dem Geld unterstützt das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" nach eigenen Angaben jährlich mehr als 1.600 Projekte für Kinder in Not in 108 Ländern. Dafür standen 2019 insgesamt rund 79 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt haben die Sternsinger seit ihrem Start 1959 nach eigenen Angaben rund 1,19 Milliarden Euro für mehr als 75.600 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gesammelt.

Weihnachtshütten dienen der Sternsingeraktion

Einige Pfarreien im Bistum Trier haben sich zudem besondere Sternsingerprojekte ausgedacht. Vor den vier Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich (Landkreis Birkenfeld) wurden geschmückte Holzhütten aufgestellt, die normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen.

Im Januar stehen sie im Zeichen der Sternsingeraktion. "Trotz der diesjährigen Umstände wollen wir auch in dieser Situation die Kinder der Welt nicht vergessen", sagt Gemeindereferentin Anne Kiefer. In den Hütten liegen dann Infohefte, Aufkleber, Segensflyer, Spendentütchen zum Mitnehmen - nach dem Grundgedanken: "Nimm dir, was du brauchst."

Digitale Segenswünsche für Kranke und Ältere

Die Sternsinger im Bistum Speyer setzten wie ihre Altergenossinnen und -genossen in den bundesweit rund 10.000 katholischen Pfarreien auf alternative Aktionen, heißt es aus der Domstadt. "Die allermeisten Pfarreien in unserem Bistum machen Segenstütchen und werfen sie einzeln oder zu zweit in die Briefkästen der Haushalte in der Pfarrei." Durch digitale Formate könnten zum Beispiel Menschen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern den Segen erhalten.

In der Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben (Landkreis Südliche Weihnstraße) gibt es die Segenspost in Form eines Comics, der von einer Bistumsmitarbeiterin gezeichnet wurde.

Im Bereich der Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben gibt es die Sternsingerbotschaft in Form eines Comics. Bistum Speyer/Katharina Ritter-Schardt

Außerdem haben die Sternsinger aus Edenkoben per Youtube-Video für die Spendenaktion geworben und sich der sogenannten "Jerusalema-Challenge" angeschlossen. In ihrem Video tanzen sie verkleidet als Heilige Drei Könige zu dem südafrikanischen Hit "Jerusalema", der aktuell von Menschen weltweit für Online-Tanzeinlagen genutzt wird.

Segensbotschaften auf Youtube

Bei Youtube unterwegs sind auch die Pfarrgemeinden Mainz-Hechtsheim/Ebersheim im Bistum Mainz. Dort werden die Segensbotschaften der Sternsinger veröffentlicht. In Ebersheim können sich die Gemeindemitglieder auch ganz analog gesegnete Kreide in der Kirche abholen und damit das eigene Haus und das der Nachbarn segnen. Das Bistum selbst bietet für Jugendliche am Mittwochabend online einen Sternsingergottesdienst an.

Spenden über den Briefkasten im Westerwald

Eine abgespeckte Form des Von-Haus-zu-Haus-Gehens hat sich die Pfarrei Sankt Peter in Montabaur (Westerwaldkreis) überlegt. Segensaufkleber sollen von Jugendlichen und Erwachsenen an allen Häusern angebracht werden. Ein Kind könnte die Erwachsenen - auch verkleidet - dabei begleiten.

Als Alternative zur Onlinespende oder der Kirchenkollekte kam man in Montabaur auf die Idee, eine Kontaktperson vor Ort zu benennen. Zu einer vorher abgemachten Zeit könnten Spendenwillige dann Umschläge mit Geld in deren Briefkasten werfen - völlig kontaktlos.