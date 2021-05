Elf Prozent aller Betriebe in Rheinland-Pfalz wollen aufgrund der Corona-Pandemie Stellen abbauen. Damit kommt das Land aber noch glimpflich davon.

Die Corona-Rezession wird einer Umfrage zufolge in vielen Branchen Jobs kosten. Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern, beschlossen im April in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bereits 54 Prozent der Betriebe in der Gastronomie, 61 Prozent in der Hotelbranche und 13 Prozent im Handel, wie das Ifo-Institut am Montag auf SWR-Anfrage mitteilte. In der Metallerzeugenden Industrie und der Chemie seien es 17 Prozent. Im Bau hingegen nur 2 Prozent der Betriebe.

Doppelt so viel Stellenabbau in Baden-Württemberg

Während in Rheinland-Pfalz nur etwas mehr als ein Zehntel der Betriebe weniger Mitarbeiter beschäftigen wollen, sind es in Baden-Württemberg doppelt so viele (22 Prozent). "Von nun an schlägt die Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt durch", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Im Schnitt hätten bereits 18 Prozent der Betriebe in Deutschland Stellen abgebaut.

Überdurchschnittlich viele Kündigungen ausgesprochen wurden deutschlandweit auch bei Vermittlern von Arbeitskräften (57 Prozent), bei Herstellern von Leder, Lederwaren und Schuhen (48 Prozent), in Druckereien (30 Prozent) und den Produzenten von Metall-Erzeugnissen (29 Prozent). Weniger stark vom Job-Verlust bedroht, sind Beschäftigte in Rechtsanwalts-, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Kanzleien (5 Prozent), im Grundstücks- und Wohnungswesen (2 Prozent), auf dem Bau (3 Prozent) und in der chemischen Industrie (5 Prozent). In der pharmazeutischen Industrie wurden nach Angaben des Ifo-Instituts bislang gar keine Jobs abgebaut.