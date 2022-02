Dreyer: Steinmeier "ein echter Glücksfall für unser Land"

per Mail teilen

Mit großer Mehrheit hat die Bundesversammlung Frank-Walter Steinmeier für weitere fünf Jahre als Bundespräsident bestätigt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte es einen Segen, Steinmeier an der Spitze des Staates zu haben.

Sie gratulierte dem alten und neuen Bundespräsidenten zur Wiederwahl: "Eine breite Mehrheit der demokratischen Parteien hat schon im Vorfeld ihre Unterstützung für Frank-Walter Steinmeier erklärt." Er sei ein Glücksfall für unser Land.

Die Bundesversammlung hatte den 66 Jahre alten Steinmeier am Sonntag mit einer großen Mehrheit von 1.045 der 1.425 gültigen Stimmen für eine zweite Amtszeit bestätigt. Er kam somit auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Steinmeier erklärte, dass er die Wahl annehme. Er ist erst der fünfte Bundespräsident seit Gründung der Bundesrepublik 1949, der für eine zweite Amtszeit gewählt wird.

Glückwünsche aus Rheinland-Pfalz

Dreyer sagte, Frank-Walter Steinmeier wirke als starke Stimme für den demokratischen Zusammenhalt. "Unsere Gesellschaft ist - nicht erst seit der Pandemie - hohen Fliehkräften ausgesetzt. Da ist die besonnene und glaubwürdige Haltung Frank-Walter Steinmeiers an der Spitze des Staates ein Segen." Er fülle das Amt des Bundespräsidenten souverän aus und genieße allseits hohe Anerkennung. Die rheinland- pfälzische SPD-Landtagsfraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagte, dass Steinmeier auch für Bürgernähe stehe, was bei seinen Besuchen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten deutlich geworden sei.

Auch die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion gratulierte Steinmeier. Fraktionschef Christian Baldauf sagte, angesichts der großen Herausforderungen wie Corona, Hass, Hetze und Zukunftssorgen vieler Menschen komme auf Steinmeier eine herausfordernde zweite Amtszeit zu, "in der es gelingen muss, diesen Entwicklungen mit Weitblick und notwendigem Gespür entgegenzuwirken". CDU-Landeschefin Julia Klöckner erklärte, Steinmeier stehe für "Stabilität in unruhigen Zeiten". Es sei wohltuend gewesen, dass der 66-Jährige so klar zu Russland und der Ukraine Stellung bezogen habe.

Glückwünsche übermittelte auch FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis: "Bundespräsident Steinmeier hat sich in seiner bisherigen Amtszeit als unabhängiger und wachsamer Anker unserer Demokratie erwiesen." Er genieße auch international hohes Ansehen.

Der Bundespräsident war mit ausdrücklicher Unterstützung von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU in die Bundesversammlung gegangen. Diese Parteien stellten mehr als 1.220 der 1.472 Mitlieder der Bundesversammlung.

Mainzer Sozialmediziner Trabert kam auf 96 Stimmen

Steinmeiers drei Gegenkandidaten hatten von vornherein als chancenlos gegolten. Der von der Linken aufgestellte Sozialmediziner Gerhard Trabert aus Mainz bekam 96 Stimmen, die für die Freien Wähler kandidierende Atomphysikerin Stefanie Gebauer erhielt 58 Stimmen, und auf den von der AfD nominierten Ökonomen Max Otte entfielen 140 Stimmen. Es gab 86 Enthaltungen, zwölf Stimmen waren ungültig.

Bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag in Berlin war Rheinland-Pfalz sowohl bei den Kandidaten als auch mit 37 Delegierten vertreten. Insgesamt kamen rund 70 Wahlleute aus dem Land. Darunter waren auch prominente Namen wie die Mitgründerin des Corona-Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci, die Paralympics-Siegerin im Reitsport, Britta Mäpel, und BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller.