Die Umweltminister sehen bei Privatgärtnern mit Steingärten Aufklärungsbedarf. Sie fordern eine bundesweite Kampagne für insektenfreundlichere Gärten - zeitnah und bezahlt vom Bund.

Die Artenvielfalt bei Insekten sei massiv bedroht, erklärte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Beispielsweise Schmetterlinge wie der Zitronenfalter oder das Tagpfauenauge seien im Land gefährdet.

Steril und insektenfeindlich

Gemeinsam mit ihren Kollegen forderte Höfken am Freitag bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg die Bundesregierung dazu auf, eine Kampagne für eine insektenfreundliche Gestaltung von Privatgärten zu starten. Gerade im Bereich der Privat- und Vorgärten sei in den letzten Jahren "eine beunruhigende Entwicklung" zu beobachten, heißt es in dem vorläufigen Ergebnisprotokoll. "Arten- und blütenreiche Gärten verschwinden auf Kosten steriler insektenfeindlicher Stein- und Schottergärten."

Die Umweltminister wollen bei dieser Entwicklung gegensteuern und für blüten- und artenreiche Gärten werben. Sie bitten daher den Bund darum, eine solche Kampagne in enger Abstimmung mit den Bundesländern zeitnah ins Leben zu rufen und sie aus dem Budget zur Umsetzung des "Aktionsprogramms Insektenschutz" der Bundesregierung zu finanzieren.

Verbot im Norden von Rheinland-Pfalz

Einige Städte im Norden von Rheinland-Pfalz gehen bereits gegen Stein- und Schottergärten vor. So verbietet Bad Neuenahr-Ahrweiler in neuen Baugebieten Grundstücksbesitzern, Steingärten anzulegen.