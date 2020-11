Die Zahl der Corona-Infektionen an Schulen steigt in Rheinland-Pfalz stark an. Verbände kritisieren das Hygienekonzept und das Beharren auf Präsenzunterricht.

Deutlich mehr Schüler und Lehrer haben sich zuletzt mit dem Coronavirus infiziert. Das belegen die aktuellen Zahlen aus Rheinland-Pfalz. Am 26. Oktober seien 98 Fälle bei Schülern registriert worden. Nur zehn Tage später, am 5. November, waren es 689 Neuinfektionen - sieben Mal so viel. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dem SWR mit.

Bei den Lehrkräften zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Zahl stieg im selben Zeitraum von 16 auf 100. Weitere 772 Lehrer und 8.316 Schüler gelten momentan als Verdachtsfälle und sind in Quarantäne.

Schule - ein sicherer Ort?

Noch in der vergangenen Woche, als die Maskenpflicht im Unterricht an den weiterführenden Schulen eingeführt wurde, hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) betont, die Schule sei ein sicherer Ort, die konsequente Umsetzung der Hygienemaßnahmen wirkten. Kinder und jüngere Jugendliche seien keine Treiber der Pandemie. Internationale Experten und Studien kommen teilweise zu anderen Einschätzungen.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt bei einem Überschreiten einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 einen Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht oder eine Teilung der Klassen. Diesen Schwellwert haben in Rheinland-Pfalz bis auf Zweibrücken alle Städte und Landkreise längst überschritten.

Immer noch kein Wechselunterricht

Ein entsprechendes Szenario wurde im Sommer ausgearbeitet, kam bisher aber noch nicht zum Einsatz.

Auch Elternvertreter und Bildungsgewerkschaften pochen immer wieder auf den Wechselunterricht. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisierte die Corona-Schutzvorkehrungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz als unzureichend.

"Es ist fünf nach zwölf, was Schutzmaßnahmen für Schulen angeht", warnte der Verband am Freitag. "Wir fordern umgehend Maßnahmen, um den Unterricht zu entzerren, das Lernen in kleinen Gruppen im Wechselunterricht zu ermöglichen, damit auch in den Klassenräumen der Mindestabstand gewahrt werden kann", sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung.

Schulen für digitales Lernen nicht gerüstet?

Laut Hygieneplan könne bereits ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 25 Fällen auf das "Szenario 2" mit Wechselunterricht umgestellt werden, sagte Bold. Sein Stellvertreter Lars Lamowski sagte: "Man könnte geradezu denken, dass das Land gar nicht möchte, Szenario 2 zu realisieren. Denn dann würde offenbart, dass die Schulen für digitales Lernen nicht gerüstet sind."

Schulen seien beinahe der einzige Ort, an dem in Zeiten des Teil-Lockdowns noch Menschen zahlreich aufeinanderträfen. "Daher braucht es genau dort dann aber die entsprechenden Schutzmaßnahmen: FFP2-Masken in ausreichender Menge, Spuckschutzwände und Luftfilteranlagen", forderte Lamowski. Es dürfe nicht sein, dass Lehrerinnen und Lehrer mit Angst um ihre Gesundheit in die Schule gingen.

GEW fordert personelle Verstärkung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert indes eine personelle Verstärkung in den Schulen. Der insbesondere an Grundschulen dramatische Lehrkräftemangel mache es sehr schwierig, sinnvolle Konzepte in der Schule auch tatsächlich umzusetzen, hieß es.

Deshalb sollten unter anderem Studenten gewonnen werden, die die Schulen auf Honorarbasis unterstützten und auf Anleitung der Lehrkräfte kleine Gruppen betreuten. Es sei eine sinnvolle Maßnahme, Lerngruppen zu verkleinern und zusätzliches Personal einzustellen.

Tatsächlich mussten inzwischen bereits fünf Grundschulen in Rheinland-Pfalz den Präsenzunterricht einstellen. Am Donnerstag waren es noch zwei gewesen. Auch hier geht die Zahl nach oben.